La familia de Santiago Maldonado recusó hoy al juez federal de Esquel, Guido Otranto, que lleva el caso por la desaparición forzada del joven tatuador, por considerar que hubo irregularidades en la investigación y que el magistrado no actuó de manera parcial. Reclamaron un magistrado "imparcial" y "una investigación seria" para continuar con la causa.

“A través de nuestra abogada, hicimos la presentación de recusación. Queremos que haya un juez imparcial y una investigación seria. Llegó el momento, como familia, de pedir un nuevo juez”, confirmó Andrea Antico, cuñada de Maldonado, en declaraciones al canal de noticias C5N.

El pedido de recusación de la familia llegó luego de los últimos "aportes" realizados por el Gobierno, que presentó ante Otranto nuevas declaraciones de los gendarmes que participaron de la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Esquel. Llamativamente, estas nuevas declaraciones que afirman que un efectivo habría herido a un manifestante “con una piedra” fueron brindadas 40 días más tarde de la denuncia de desaparición y luego de que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendiera desde un primer momento la actuación de la Gendarmería. Además, esas declaraciones fueron tomadas en actuaciones internas por esa misma fuerza en los días posteriores a la desaparición del joven y Bullrich estaba al tanto de ellas.

“No estamos conformes. El fin de semana, el Gobierno le presentó unos papeles al juez que no fueron presentados ni a la familia ni a la abogada y eso ya es el colmo”, manifestó Antico, quien expresó su sospecha de que las autoridades buscan digitar el curso de la investigación. Desde un primer momento, la querella se quejó del secreto de sumario extendido que ordenó el juez, lo cual no le permitió acceder a la causa ni a los pedidos de prueba solicitados en los primeros días de la investigación.

Ayer Sergio Maldonado, hermano de Santiago, volvió a responsabilizar al Gobierno por la desaparición del joven y cuestionó el desempeño de Bullrich frente al Ministerio de Seguridad y su cerrada defensa de la Gendarmería. También criticó el desarrollo de la investigación y se quejó por el tiempo que el juez demoró en citar a declarar a los gendarmes que participaron de la represión a los mapuches donde Santiago Maldonado fue visto por última vez. "Me sorprendió que no lo hayan hecho en su momento y hayan dilatado esto a 43 días de no saber dónde está. Ellos sí saben dónde está”, sostuvo el hermano de Santiago en declaraciones a TN.