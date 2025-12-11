Omitir para ir al contenido principal
¿Cómo prevenir el contagio?

Alerta por un aumento de casos de hantavirus: la letalidad llegó al 39%

El 62% de las personas contagiadas declararon haber tenido contacto con roedores. Las autoridades descartaron casos de contagio interhumanos.

Ratón colilargo (wikimedia )

Presenta "Tiempo y lugar", su décimo trabajo solista

Jorge Fandermole: “Una edición discográfica es un testimonio de proyecto terminado”

Por Cristian Vitale

La respuesta de un empresario PyMe a la reforma laboral

“Te dicen que lo hacen por nosotros, pero es un beneficio para las multinacionales”

La agenda del NO | Recitales del jueves 11 al domingo 14 de diciembre

Fonso y Las Paritarias en Konex, La Delio Valdez en La Plata y más shows

Ministerio de Economia

Solo se adjudicaron u$s 1000 millones con un interés del 9,26 por ciento

El Bonar 29, con poca aceptación y a tasa elevada

Por Juan Garriga

A un año y medio de la desaparición del niño

Actualizan la imagen de Loan

La venta de insumos se contrajo 7,11 por ciento mensual

La construcción en caída libre

FOTO ALEJANDRO LEIVA fillol

"Los profesores me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos”

A los 75 años, el “Pato” Fillol retomó la secundaria y se sacó un 10

Sincericidio de uno de los autores del proyecto

“No va a crear empleo”: la frase que desarma la reforma laboral de Milei

Buscan dar vuelta la taba del proceso de justicia

Cómo desarmar la estrategia de impunidad de los represores

Tensión en LLA

Leila Gianni armó su propio bloque en La Matanza y denunció “operadores seriales” en redes

El próximo 18 de diciembre en Plaza de Mayo

La CGT se movilizará contra la reforma laboral

Por Felipe Yapur

El aumento interanual es del 31,4%

La inflación de noviembre fue del 2.5% según el INDEC

Ataque a los trabajadores

Indemnizaciones, vacaciones y horas extra: los puntos clave de la reforma laboral de Milei

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 11 de diciembre de 2025

Por obras

Verano caliente en la línea Mitre: los trenes del ramal Tigre no funcionarán durante más de un mes

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 11 de diciembre

¿Llueve en la Ciudad?

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 11 de diciembre

“Es el fin del sistema educativo federal”

El proyecto de Milei para terminar con el rol del Estado en la Educación

Por Santiago Brunetto

FOTO REDES SOCIALES tenis francia quentin folliot

El tenista francés cometió 27 infracciones al Programa Anticorrupción del Tenis

Quentin Folliot fue sancionado por 20 años por una red de arreglo de partidos

El flamante campeón del TC se mostró animado y feliz por su presente

Canapino, entre la admiración por Colapinto y el desafío a Lando Norris

La esencia de la Copa del Mundo

Por Adrián De Benedictis

La número uno del ranking WTA habló en la previa de la Batalla de los Sexos ante Kyrgios

Controversial: Sabalenka consideró “injusta” una eventual entrada de las mujeres trans al circuito

Por Pablo Amalfitano