A horas del plenario nacional del Movimiento Evita, el líder de esa organización, Emilio Pérsico, publicó una Carta Abierta a la Militancia en la que criticó al kirchnerismo y ratificó el apoyo a la candidatura de Florencio Randazzo, que será uno de los oradores del encuentro. “Nos quedó la sensación de escasez que deja siempre el vaso medio lleno. El sabor agridulce del progreso insuficiente y del fracaso relativo, agravado por una tendencia al autoelogio incondicional emergente de la soberbia de unos y la adulación de otros”, afirmó Pérsico y destacó que “en octubre votaremos para que eso no vuelva a ocurrir”.

“¡Con tal de no confrontar ideas hasta se fueron del peronismo!”, apuntó Pérsico en la carta que se publicó en la página de Facebook de la organización, dirigiéndose directamente a los espacios políticos que siguen los pasos de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el documento el dirigente hizo un repaso histórico político del peronismo y de la llegada de Néstor Kirchner a la presidencia, iniciando una nueva etapa. “Por eso planteamos la discusión interna y exigimos una severa revisión autocrítica, comenzando nosotros por hacer la nuestra. Concluimos que era imprescindible revitalizar al movimiento nacional y popular, actualizar su óptica, enriquecerlo con nuevas ideas, asumir la nueva problemática para que, de ese modo, aggiornándolo como la verdadera fuerza política de izquierda capaz de forjar una Argentina nueva”, señaló Pérsico y agregó que “muchos no entendieron nada”, porque propusieron “utilizar las PASO como medio para dar el debate y ajustar nuestra visión de la sociedad, mediante un proceso de democracia interna que nos hubiera fortalecido y en un marco fraterno” y “la única respuesta fue una expresión de altanería y arrogancia, discriminatoria, elitista y políticamente ciega”.

“Nos quedó la sensación de escasez que deja siempre el vaso medio lleno”, continuó el dirigente peronista en su escrito, y apuntó directamente al cristinismo al señalar que se trata de “el sabor agridulce del progreso insuficiente y del fracaso relativo, agravado por una tendencia al autoelogio incondicional emergente de la soberbia de unos y la adulación de otros”. Luego marcó el sentido del acto de hoy, al indicar que “en octubre votaremos para que eso no vuelva a ocurrir. Y a partir de allí seguiremos creciendo. Costará esfuerzos enormes, pero seguiremos adelante y seremos siempre más”.

El documento fue elaborado para que la militancia debata los lineamientos por los que pasará el acto de hoy en el microestadio de Argentinos Juniors a partir de las 16:30. “Van a hablar los referentes de los jóvenes, de las mujeres, de los sectores sociales y del frente sindical. También lo hará el (Fernando) Chino Navarro, candidato a diputado bonaerense, Randazzo y Pérsico que cerrará el encuentro”, afirmó Gildo Onorato, integrante de la conducción del ME. “Será más un acto que un plenario”, explicó Onorato y agregó que la consigna será “Un millón de votos para la reconstrucción del peronismo”.