Quedó en manos de los pibes

Newell´s: Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz, Valenzuela; Torres, Rivero, Leyes, Fértoli; Figueroa, Leal. DT: Juan Manuel Llop.

Olimpo: Gabbarini; Mancinelli, Nasuti, Cahais, Villanueva; Tellechea, Villarruel, Costa, Fornari o Troyansky; Vila, Depetris. DT: Mario Sciacqua.

Arbitro: Pablo Echavarria.

Hora: 16.15.

TV: TNT Sports.

Cancha: Coloso del Parque.

£A Newell´s se le desmoronó todo muy rápido como para necesitar un triunfo de manera imperiosa esta tarde. En dos fechas de la Superliga el elenco no cosechó victorias y fue eliminado de la Copa Argentina, el certamen que siempre le es esquivo. Por ese motivo, deberá suplir hoy las limitaciones que evidencia su juego, aunque ingrese al Marcelo Bielsa con la ausencia de sus nombres más representativos, porque Guevgeozián no se recuperó y Sarmiento tendrá para tres semanas de descanso tras la lesión que sufrió en el partido ante Huracán. Lo reemplazará Figueroa. El juego ante Olimpo arranca a las 16.15 y será televisado por TNT Sports.

La lepra tiene un plantel muy corto y de menor nivel que la temporada pasada. Se sabía de antemano, pero en cancha, y de la mano del planteo técnico, el equipo podía enmendar esas faltas desde un accionar conjunto. Pero lo que mostró el rojinegro en los primeros 270 minutos del semestre fue pobrísimo. En el debut, ante Unión en el Coloso, arañó un empate cuando la derrota parcial lo sometía. Luego, ante Godoy Cruz por la copa, tuvo un auspicioso inicio, pero perdió intensidad y lo perdió sobre la hora pese a tener un jugador más en cancha. En la derrota reciente ante el Globo la performance fue aún más preocupante, Torres fue el único capaz de aportarle aire fresco al equipo.

Llop lo sabe. Las lesiones tempraneras "dejan en claro que tenemos un equipo corto. Pero esto es parte del proyecto de este año, todos los saben". No es momento para lamentos, hay que sacarle agua a las piedras. Y para el entrenador, a eso se llega alcanzando los tres puntos. "Necesitamos ganar para que los chicos se convenzan de que se puede", sintetizó. Habla de "chicos" y no se equivoca. La ofensiva de Newell´s dependerá esta tarde de la pibada compuesta por Torres, Rivero y Fértoli, tres jóvenes de las inferiores a quienes se les entregó una responsabilidad elevada. Junto a Leyes y Figueroa serán los encargados de generar juego.

A priori es una alineación más ofensiva. Rivero ingresará por Elías, que aportaba más en la contención, y la rueda de auxilio Figueroa lo hará por Sarmiento, que se lesionó por segunda vez desde que llegó al Parque Independencia. Continuará Leal bien parado de punta, una zona que a la lepra le cuesta llegar. Para el entrenador rojinegro, al equipo le falta "tranquilidad en esa zona, elegir mejor la resolución" para quebrar a los rivales. Es que convirtió apenas dos goles en tres partidos, y uno de ellos fue de penal y el otro en contra.

Enfrente estará el aurinegro de Bahía, que cosechó un punto al igual que la lepra en el inicio de la Superliga. Pero le tocó cruzarse con Boca en La Bombonera, donde cayó goleado 3 a 0, e Independiente, con el que empató en uno. Pero en el medio goleó 4 a 2 a Racing. Es decir, no será un elenco sencillo, no viene a Rosario a replegarse. Sciacqua tiene solo una duda en la ofensiva, aunque podría repetir el once que igualó con el rojo de Avellaneda.