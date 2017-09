Dos ministros radicales ven el vaso medio lleno

Dos ministros radicales confiaron que la reciente salida de funcionarios rosarinos no se asemejará en la gestión provincial, pero admitieron que hay un "corrimiento" de correligionarios hacia las filas de Cambiemos (ver nota aparte) . El titular de Medio Ambiente, Jacinto Speranza, dijo que en el gobierno del socialista Miguel Lifschitz no existe la "desconfianza" entre ucerreístas y aliados que impera en el Ejecutivo rosarino. En tanto, el mandamás de Trabajo, Julio Genesini, consideró que Cambiemos "va a intensificar su ascenso político", pero hay que concentrar los esfuerzos en "defender una gestión realmente transformadora".

La semana pasada, en Rosario, los radicales del MAR Ignacio Del Vecchio, Angela Prigione y Javier González renunciaron a sus puestos en el gabinete municipal. Estos responden al diputado Julián Galdeano, quien después de las PASO agregó ferocidad a sus críticas. "Lifschitz le hizo daño al Frente al ponerse la campaña al hombro. Tarde o temprano, el rumbo de la UCR está en Cambiemos", dijo. Pero en la provincia los radicales del MAR dicen que la cosa marcha mejor y se aferran al progresismo.

"Tenemos un compromiso con esta gestión provincial que termina en el 2019", dijo Speranza. Traducido, no piensa correrse de la gestión hasta que finalice el mandato. Observó "situaciones puntuales" de internismo en algunas ciudades como Rosario, pero dice que "no es difícil sostener el vínculo con el socialismo". Aunque no pudo desconocer que "es evidente" la fila de radicales que "hoy están mirando a Cambiemos" como horizonte a futuro.

"Las cosas hasta pasadas las elecciones se van a mantener en este estado, seguramente después de las elecciones de octubre habrá evaluaciones y toma de decisiones, pero tenemos todavía una responsabilidad como partido y sector de seguir apuntalando la gestión provincial", diagnosticó el reconquistense.

‑ ¿Cómo es, Genesini, que dentro del MAR Galdeano está más cerca de Cambiemos y usted del Frente Progresista?, preguntó Rosario/12 .

- Sí, ese es el escenario que se ha dado, hay definiciones recientes. Nuestro sector está atravesado por estas miradas distintas. Cada uno va actuando en función de su conciencia política. En la provincia estamos trabajando todos juntos, no hay fisuras en cuanto al accionar. En Rosario sí, pero debemos hacer un esfuerzo para darle continuidad al Frente en Santa Fe".