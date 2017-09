Juan Aguirre, el albañil desempleado que fue elogiado por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, por “ganarse una changa” con una parrilla improvisada en la puerta de su casa, contó que la ministra había prometido llamarlo el lunes a primera hora para ayudarlo con su emprendimiento para paliar el desempleo pero nadie lo volvió a llamar.

El sábado pasado, Stanley recorrió el barrio Maquinista Savio, en Escobar, con el habitual timbreo de los funcionarios de Cambiemos. Allí, frente a una plaza, se cruzó con Juan, un albañil, que hace tres meses se quedó sin trabajo y que para conseguir algo de dinero sacó una parrilla a la vereda. Enseguida la ministra tuitió: “Juan armó esta parrilla en la puerta de su casa para los obreros de la zona. Así ellos almuerzan y él se gana una changa”. En el Twitter de Stanley llovieron las críticas. Juan no es un emprendedor más, Juan se quedó sin trabajo y ahora forma parte de la economía informal.

“Me sorprendió lo que me dijo la ministra. Soy albañil y cada vez hay menos obras, ya no agarran maestros mayor de obra… Hace tres meses que me quedé sin trabajo y no consigo nada. Voy todos los días para Capital y alrededor de la provincia y nada”, contó Juan en diálogo con la radio AM 750.

Según el relato del obrero, la falta de trabajo fue lo que impulsó a poner la parrilla a la puerta de su casa. “Lo que saco de acá es para comer ese mismo día. La plata no alcanza para mantener dos chicos. Hace meses que no les puedo pasar plata a mis hijos. No tengo ni para cargar la SUBE, ya no me da el bolsillo para salir todos los días e ir a Capital a buscar trabajo”, se lamentó Juan.

Ese mismo sábado, la ministra le prometió a Juan que le iba a regalar un horno para ayudarlo con su emprendimiento. “Me prometió que me iban a llamar el lunes a primera hora para facilitarme un horno pero nadie se comunicó”, se quejó el obrero y remarcó que lo que necesita es “trabajo y efectivo”.