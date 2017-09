El aborto legal y gratuito se convirtió en uno de los temas más picantes del debate que el jueves se realizó en la Facultad de Ciencia Política entre los candidatos a concejales de la ciudad. Con una importante convocatoria, los candidatos que encabezan las listas de concejales de cara a las generales del 22 de octubre; Pablo Javkin (Frente Progresista), Majo Gerez (Frente Social y Popular), Roberto Sukerman (Frente Justicialista), Martín Rosúa (UCR), Daniela León (1 Proyecto Común), y Carlos Cossia (Espacio Grande), y los que ocupan el tercer lugar en las listas de Ciudad Futura y Cambiemos, Franco Ingrassia y Carlos Cardozo, protagonizaron un extenso e inédito debate.

La actividad, organizada por el centro de estudiantes de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, se extendió por más de dos horas. Los candidatos opositores plantearon el fin de una era, tras 28 años de gobiernos socialistas, que Javkin defendió a partir de enumerar obras y proyectos. Sukerman y Cardozo se trenzaron varias veces por los modelos de país. Gerez planteó que el desafío es proponer un cambio necesario y urgente en el foco de la atención, mientras que Ingrassia mantuvo como eje la importancia de la construcción colectiva. León y Rosúa, al ir por fuera del Frente, sufren las consecuencias de no poder articular un discurso de total confrontación. Cossia, como es habitual, se refirió a sus proyectos vinculados a los animales.

Para aquellos que pretenden establecer que los debates políticos perdieron su poder de convocatoria, lo que sucedió anteayer en el aula 103 de la Facultad de Ciencia Política pudo demostrar lo contrario. El lugar quedó chico ante la numerosa presencia de estudiantes, docentes y autoridades de la casa de altos estudios, asesores y varios concejales, entre otros, Enrique Estévez (PS), Norma López (FpV), Lorena Giménez (Compromiso Social) y Juan Monteverde (Ciudad Futura).

Realizar una jornada de estas características tiene sus riesgos. Aún para los candidatos más avezados es difícil abordar tantas problemáticas en un minuto y medio, más otro minuto para reforzar un concepto o contestar. Esto deberá considerarse si la idea, que todos saludaron, es que los debates públicos se consoliden.

Una vez que se presentaron, los candidatos expusieron sobre los ejes temáticos dispuestos por los organizadores, que propusieron como moderadores a los periodistas Verónica Luchessi y Gerardo Martínez Lo Ré. "Una ciudad integrada", fue el primer eje en donde debatieron propuestas sobre planeamiento urbano, transporte, servicios, urbanización, obras públicas, seguridad, medio ambiente, espacio público. "Una ciudad con igualdad de oportunidades", fue el segundo tópico que incluyó salud pública, desarrollo social, vivienda, niñez y juventud, cultura y educación, economía popular y discapacidad.

El tercer eje, que los organizadores del debate plantearon como una novedad, trató sobre "Género". Allí podían abordarse la violencia de género, diversidad, salud sexual y reproductiva. En el último bloque, los candidatos debatieron sobre lo que se juega en estas elecciones, y la carrera a la intendencia en el 2019.

Fueron muchas las definiciones de los candidatos para desmarcarse y generar empatía. Javkin remarcó que el oficialismo "no tiene ni un solo procesado en 30 años de gestión". Según Cardozo, "cambió la agenda de la gente en los últimos años, y si bien se eligen 13 concejales, se está hablando de la ciudad que viene". Rosúa consideró que "hay que fomentar la capacitación en oficios". Gerez planteó que Rosario "se ha vuelto una ciudad cada vez más desigual, excluyente". Sukerman dijo que "la Municipalidad es la gran responsable de haber generado ciudadanos de primera y de segunda, hay que cambiar ese paradigma". León consideró que "hay una sola ciudad pero con enormes desigualdades, también generadas desde las políticas locales, el centro funciona pero los barrios no". Ingrassia destacó que los "dos problemas principales que tiene la ciudad son la desigualdad y la violencia". Cossia se limitó a decir: "No veo a la ciudad tan negativamente".

Mientras los candidatos debatían, los moderadores pidieron a los asistentes elaborar una pregunta general. "¿Dónde está Santiago Maldonado?", fue la que más escribieron. Pero como consideraron que era una pregunta que los candidatos no podían responder, al no contar con el tiempo necesario, avanzaron con la referida a conocer sus opiniones sobre el aborto legal y gratuito.

"No podemos permitir la hipocresía de que mujeres pobres se sigan muriendo, mientras que mujeres con mayor poder adquisitivo sigan abortando en clínicas privadas", planteó Rosúa. "Estoy completamente a favor de la despenalización del aborto, eso también tiene que ver con la equidad", señaló León. "Mi respuesta es estrictamente personal, estoy de acuerdo con que el Congreso de la Nación avance con una legislación para ver de qué manera se pueda llegar a la despenalización", apuntó Cardozo. "Además de hacer pública nuevamente mi posición a favor sobre la despenalización, es un tema que requiere sanción legal", dijo Javkin.