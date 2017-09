Desde San Sebastián

Desde hoy y hasta el sábado 30 de septiembre la bellísima capital de la provincia de Guipúzcoa, en la comunidad autónoma del País Vasco, será también la capital mundial del cine argentino. Es que el Festival Internacional de Cine de San Sebastián tiene en sus distintas secciones nada menos que once películas del cine nacional, entre producciones propias y coproducciones. Y como frutilla del postre, Ricardo Darín recibirá el Premio Donostia de la 65º edición junto a la gran actriz italiana Mónica Bellucci y la prestigiosa cineasta de origen belga Agnés Varda. Si se comienza por la Competencia Oficial –que entrega el Premio Mayor, la Concha de Oro– ya figuran dos largometrajes que acaban de estrenarse en la Argentina y que fueron realizados por cineastas jóvenes que, sin embargo, cada uno de ellos ya tiene una importante trayectoria con cinco películas. Uno de esos nombres es Anahí Berneri, quien llega a la muestra donostiarra con Alanis. Estrenado ayer en la Argentina, el film cuenta con el protagónico de Sofía Gala Castiglione que compone a una prostituta, madre de un niño pequeño que debe ingeniárselas para sobrevivir con dignidad en un ambiente hostil.

El quinto film de Berneri abre el debate sobre un tema que no ha sido abordado con tanta frecuencia ni solvencia por el cine argentino y que tiene que ver con la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres que ejercen la prostitución. Historia visceral y de gran esfuerzo corporal para la interpretación, Alanis cuenta con un protagonismo absoluto de la actriz, hija de la vedette Moria Casán, que en cada plano logra una actuación consagratoria. Berneri es muy reconocida en la muestra donostiarra: con su segundo largometraje, Encarnación (2007), se presentó por primera vez en la competencia oficial y se llevó el premio Fipresci; con Aire libre (2014) regresó a San Sebastián en la principal sección. De modo que Alanís será su tercera película que integra la competencia del festival y, además, la cineasta integró el jurado oficial durante la edición del año pasado.

El otro film argentino que integra la Sección Oficial de San Sebastián es Una especie de familia, de Diego Lerman. El opus cinco de Lerman, que viene de participar en el Festival de Toronto –al igual que Alanis–, ofrece una mezcla de drama social y thriller asentado en un uso magistral del fuera de campo, en el que la información sobre lo que sucede se ofrece a cuentagotas. El crítico de PáginaI12 Ezequiel Boetti escribió hace unos días: “Una especie de familia presenta un gran problema a la hora de hablar de ella: es una película que gira alrededor de un conflicto cuyos detalles no conviene revelar”. Pero Boetti adelanta lo siguiente: “El opus cinco de Lerman comienza con una mujer yéndose de la ciudad antes del amanecer, como si quisiera ocultar su partida. Espacio innominado hasta bien avanzado el metraje, las referencias geográficas (se habla de Brasil) y visuales (tierra roja, calor húmedo y pegajoso, árboles frondosos) llevan a inducir que llega a algún pueblo del norte de la Mesopotamia. Tampoco se sabe por qué esa mujer –que se llama Malena y es doctora– va directo a un hospital con especial interés en el avanzadísimo embarazo de una paciente”. Lerman ya había pisado San Sebastián porque en la sección Horizontes Latinos se proyectaron sus dos películas anteriores: La mirada invisible (2010) y Refugiado (2014).

La competencia

La última película de Wim Wenders, Submergence (Inmersión), inaugurará esta noche la 65º edición del festival. Será el estreno europeo de esta coproducción entre Alemania, Francia y España, tras su paso por Toronto. El reparto del film, que competirá por la Concha de Oro, está encabezado por James McAvoy y Alicia Vikander, quienes encarnan a un ingeniero hidráulico y una biomatemática que se conocen en un hotel de la costa francesa, donde ambos preparan sus misiones. Mientras ella trabaja en un proyecto de inmersión en el mar de Groenlandia, él es apresado como rehén en Somalia. La competencia tendrá otros nombres internacionales de prestigio. Tal es el caso de Emmanuel Finkiel (que fue ayudante de dirección de Bertrand Tavernier, Krzysztof Kieslowski y Jean-Luc Godard): estrena en San Sebastián La douleur/Memoir of Pain, adaptación del diario de angustia y desolación que Marguerite Duras escribió al final de la Segunda Guerra Mundial, mientras desconocía el destino de su marido, Robert Antelme, miembro de la resistencia y deportado por la Gestapo. El rumano Constantin Popescu (Bucarest, 1973) presentará Pororoca, su tercera película, que narra la transformación de una familia cuando desaparece uno de sus hijos. El alemán Robert Schwentke (Stuttgart, 1968) debutó como realizador en su país natal con Tattoo (2002), mientras que en 2005 lo hizo en Estados Unidos con Flightplan (Plan de vuelo: desaparecida), y ahora regresa a Alemania con Der Hauptmann, más precisamente a los últimos instantes de la Segunda Guerra Mundial.

Al desierto, de Ulises Rosell, con Valentina Bassi.

Urszula Antoniak (Czestochowa, Polonia, 1968) presentará su cuarto largometraje, Beyond Words, que está protagonizado por un abogado joven y ambicioso a quien la visita de su padre le causa un doloroso reencuentro con sus raíces. La Sección Oficial, compuesta por dieciocho films, también tendrá a James Franco (California, Estados Unidos, 1978), quien dirigió, produjo y protagonizó la comedia The Disaster Artist, que narra el rodaje de la considerada mejor-peor película de la historia, The Room (Tommy Wiseau, 2003), que paradójicamente terminó convirtiéndose en un film de culto. La actriz, guionista, productora y directora austríaca Barbara Albert (Viena, 1970) regresa a la Sección Oficial con Licht. Albert, que compitió en San Sebastián con Die Lebenden (2012), profundiza en el dramático dilema al que tiene que enfrentarse una joven pianista ciega. El japonés Nobuhiro Suwa (Hiroshima, 1960) arribará a tierra vasca con The Lion Sleeps Tonight (El león duerme esta noche), donde reúne a un veterano actor (Jean-Pierre Léaud) y a un grupo de niños, aprendices de cineasta, en una casa abandonada.

Otras argentinas

Doce películas producidas en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, con participación de Alemania, España, Estados Unidos, Francia, Noruega y Qatar, componen la sección Horizontes Latinos. Se trata de una selección de largometrajes inéditos en España, producidos total o parcialmente en América latina, dirigidos por cineastas de origen latino o que tengan por marco o tema comunidades latinas del resto del mundo. La mitad de los títulos de la sección son primeras o segundas películas y cinco de las elegidas son argentinas. Tal es el caso de la ópera prima de las directoras Cecilia Atán (Buenos Aires, 1978) y Valeria Pivato (Buenos Aires, 1973), La novia del desierto, que tuvo su première mundial en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes y que se estrenó ayer en Buenos Aires. Otra argentina, estrenada recientemente, es Temporada de caza, primer largometraje de Natalia Garagiola (Buenos Aires, 1982), que ganó el Premio del Público en la Semana Internacional de la Crítica en el Festival de Venecia y que aborda la conflictiva relación entre un padre que estuvo ausente y su hijo adolescente, cuya madre acaba de fallecer.

Las olas es el tercer largometraje del director, guionista, actor y cantante argentino Adrián Biniez, largamente radicado en Uruguay y cuya ópera prima, Gigante (2009), obtuvo el Premio Horizontes en San Sebastián. Al desierto es el nuevo largometraje de Ulises Rosell (Buenos Aires, 1970), quien escribió y dirigió esta historia protagonizada por Valentina Bassi, que gira en torno a un secuestro y una travesía a pie a través del desierto patagónico, que tendrá su première mundial en San Sebastián.

En construcción

Trece primeras y segundas películas de cineastas de Argentina, Bélgica, Colombia, Corea del Sur, Chile, China, España, Filipinas, Francia, Suecia, Suiza y Taiwán competirán por el Premio [email protected] [email protected] Tigre es el primer largometraje de la cineasta argentina Silvina Schnicer y de Ulises Porra, director catalán asentado en Buenos Aires. En su primera experiencia en el largometraje, recorren la historia de una mujer que regresa, después de mucho tiempo, a una isla del Delta del Tigre. La educación del Rey, del mendocino Santiago Estévez, es la historia de un adolescente que, escapando de su bautismo como delincuente, cae en el patio de la casa de Carlos Vargas, un guardia de seguridad retirado. Al caer, Vargas le ofrece un trato: el joven arreglará los daños que provocó en la casa a cambio de que no lo entregue a la policía.

El segundo largometraje de Manuel Abramovich (Buenos Aires, 1987), Soldado, competirá por el premio Zabaltegi-Tabakalera, en la homónima sección, que es competitiva desde el año pasado, y que será inaugurada por The Square (Ruben Östlund), la Palma de Oro en Cannes. Soldado relata la historia de un joven que decide alistarse en el ejército. Se convierte en el tamborilero de la banda militar y en su vida diaria combina el entrenamiento militar y la música. El film se pregunta cuál es la función del ejército argentino hoy en día, más de treinta años después de la dictadura y qué significa ser un soldado en un país sin guerras. El cine argentino también estará presente en Culinary Zinema, la sección del festival que asocia cine y gastronomía y en la que se exhibirá E il cibo va. En este film, la directora Mercedes Córdova analiza la tradición de la cocina italiana en el exilio, cien años después de la diáspora de millones de emigrantes italianos a Argentina.

Una especie de familia, de Diego Lerman, en competencia.

Cine en Construcción es el programa de ayudas al cine latinoamericano que, en convocatoria bianual, llevan a cabo el Festival de San Sebastián y Cinélatino, Rencontres de Toulouse. Creado en 2002, se ha convertido en una plataforma de proyección internacional de nuevos talentos y punto de encuentro de referencia para la industria audiovisual latinoamericana. Seis películas han sido seleccionadas en Cine en Construcción de un total de 149 películas inscritas procedentes de veinte países: Agosto, de Armando Capó (Costa Rica-Cuba-Francia); Ferrugem/Hust (Herrumbe), de Aly Muritiba (Brasil); Kairos, de Nicolás Buenaventura (Francia-Colombia); Familia sumergida, de María Alché (Argentina-Brasil-Alemania), Niña errante, de Rubén Mendoza (Colombia-Francia), y Rodantes, de Leandro Lara (Brasil-EEUU).

Todo tiene un final

El estreno europeo de la película The Wife (La buena esposa) clausurará la 65º edición del Festival de San Sebastián. La Sección Oficial se cerrará con esta coproducción de Suecia y Reino Unido, que participará fuera de concurso, dirigida por Björn Runge y protagonizada por Glenn Close y Jonathan Pryce. The Wife (2017), con guión de Jane Anderson (Olive Kitteridge) basado en la novela homónima de la escritora estadounidense Meg Wolitzer, cuenta la historia de una mujer que se ha sacrificado durante 40 años para apoyar la carrera literaria de su marido, pero llega a su límite la víspera de que su cónyuge reciba el Premio Nobel de Literatura.

El Jurado Oficial, presidido por el actor John Malkovich, al que acompañarán las actrices Dolores Fonzi y Emma Suárez, el cineasta William Oldroyd y la productora Paula Vaccaro, se completa con el guionista español Jorge Guerricaechevarría y el director de fotografía brasileño André Szankowski, que reemplaza al anunciado Fabio Cianchetti, que finalmente no podrá acudir debido a compromisos profesionales.

Una larga lista de intérpretes y directores han confirmado su presencia en San Sebastián. Para presentar sus películas en la Sección Oficial, visitarán tierra donostiarra los actores James Franco, Glenn Close, Jean-Pierre Léaud, Arnold Schwarzenegger (la voz de la proyección especial Wonders of the Sea 3D), y Alicia Vikander, que protagoniza la película de inauguración, dirigida por Wim Wenders (Submergence). Además, algunos de los directores más importantes del panorama actual acudirán a San Sebastián para presentar sus películas en las secciones de Perlas, Zabaltegi-Tabakalera y Horizontes Latinos: Darren Aronofsky, Kantemir Balagov, Robin Campillo, Raymond Depardon, Ildikó Enyedi Michel Franco, Robert Guédiguian, Todd Haynes, Hirokazu Koreeda, Sebastián Lelio, Martin McDonagh, Janus Metz, Ruben Östlund, Lynne Ramsay, Carlos Saura (en su caso, una película de Félix Viscarret sobre él) y Frederick Wiseman, entre otros. El cineasta Michael Winterbottom y el actor Steve Coogan pondrán el broche a la sección Culinary Cinema y Aki Kaurismäki recogerá en la gala de inauguración del Festival el Gran Premio Fipresci 2017 (The Other Side of Hope). Javier Bardem y Penélope Cruz están entre los artistas que representan al cine español; también figuran Javier Gutiérrez (que presentará Vergüenza), María León y Antonio de la Torre; la delegación de La peste, liderada por Alberto Rodríguez y Paco León; la protagonista de Una especie de familia, Bárbara Lennie; Elena Anaya, que participa en la proyección especial Premio Donostia La cordillera (dirigida por Santiago Mitre, que se verá en función especial), y Javier Cámara, Miren Ibarguren, Gorka Otxoa y Julián López (Fe de etarras), entre muchos otros.