Preocupados por el debate

El candidato a senador de Cumplir Florencio Randazzo reclamó que no lo dejen afuera del debate. “Sería muy bueno un debate, pero me parece que hay una vocación y una voluntad, que es lamentable, de no debatir sino no se darían tantas vueltas. Tengo la sensación que no quieren debatir ni Cristina ni Bullrich, entonces ponen excusas. Yo digo que hay que dejarse de joder y debatir de cara a la sociedad”, remarcó. Por su parte, el entorno del candidato a senador de 1País Sergio Massa consideró que el debate en TN está en pie: “Por ahora hay debate el 4 de octubre en TN, pero sin Cristina. Nosotros estamos para el debate”, sostuvieron cerca de Massa. Cristina Kirchner pidió debatir en una universidad pública del Conurbano.