Sabores de Perú

Los “superalimentos” peruanos fueron protagonistas de la presencia del país sudamericano en la feria gastronómica Fibega, realizada el fin de semana pasado en La Rural, mientras sigue vigente la promoción Perú Week para comprar paquetes turísticos con descuentos y probar menús peruanos en restaurantes de Buenos Aires. Estuvieron presentes en la ocasión Fransua Robles, dueño del restaurante La Picante y representante de la Generación con Causa de jóvenes chefs peruanos, y José del Castillo, del restaurante Isolina, uno de los 50 mejores de América Latina. “Estos superalimentos –dijo a Turismo/12 Fransua Robles– incluyen la quinoa, la chirimoya, el limón sutil, la papa, el maíz morado, el ají amarillo, el rocoto, la kiwicha”. El chef subrayó que “nuestras generaciones anteriores posicionaron la gastronomía de tal forma que para los jóvenes la escala es muy alta. El objetivo de la nueva generación es incluir no solo los sabores sino trabajar la conciencia ambiental, el no deforestar, llegar al cero desperdicio, optimizar la materia prima”. “La Generación con Causa –agregó– tiene un manifiesto cuyo primer punto es Hambre Cero Perú. Más que dar las recetas tratamos de brindar la información y llegar a todos los estratos sociales; ahora también queremos cambiar la currícula estudiantil en los institutos gastronómicos para que en los últimos años las prácticas se hagan en un comedor popular. Finalmente, Robles destacó el limón para ceviche, el ajo, la cebolla roja y el ají como los ingredientes esenciales de la cocina peruana, que también estuvo entre los protagonistas de la feria gastronómica.

México presente

El estado mexicano de Guanajuato firmó una carta de intención para un convenio de colaboración con la provincia de Mendoza que incluye asesoría e intercambio de experiencias en materia enogastronómica. “Queremos replicar el Observatorio del Vino –dijo en ocasión de la Feria Iberoamericana de Gastronomía (Fibega) Rogelio Martínez Caballero, director de Productos Turísticos de Guanajuato- porque tenemos un repunte de la actividad vitivinícola en el estado, donde hay más de 40 varietales, entre los que se destacan el Malbec, Syrah y Cabernet Sauvignon”. Guanajuato fue “el primer lugar donde se produjo vino de la Nueva España; hasta que los productores españoles se enteraron de que era competencia y el rey Felipe mandó quemar los viñedos. Según la historia no oficial, es el motivo del levantamiento en armas de Miguel Hidalgo”, agregó Martínez Caballero, quien también adelantó a TurismoI12 la intención de firmar un acuerdo de gastronomía y turismo con Santiago del Estero. El funcionario destacó que Guanajuato, en el centro del país, es el único estado que destina recurso público al rescate de la cocina local y muestra una fuerte participación en los festivales a nivel regional, nacional e internacional. Allí “hay una fuerte tradición de caza y recolección de ingredientes endémicos, como granos y semillas”, además el visitante puede armar su propia ruta gastronómica incluyendo las regiones norte, centro y sur: es la mejor ocasión para probar la cocina tradicional de Dolores Hidalgo y su tortilla ceremonial pasando luego a la gastronomía de vanguardia que se puede encontrar en San Miguel Allende. A solo 40 minutos, Mineral de Pozos es uno de los Pueblos Mágicos donde se realiza la extracción del “caviar mexicano” (larvas de hormigas cocinadas con hierbas y acompañadas de mescal). Próximamente la gastronomía de Guanajuato estará presente en el Festival Internacional del Globo, en el Festival de José Alfredo Jiménez en Dolores Hidalgo y en la Sexta Feria de Cocina Tradicional del municipio de Ocampo.

Nuevo McGallery

Accor anunció la incorporación de un nuevo McGallery by Sofitel en Barrio Norte, con apertura prevista para el primer semestre de 2018. Será el segundo en Buenos Aires después de The Brick y estará ubicado en Avenida Callao 924, frente a la plaza Rodríguez Peña. El establecimiento contará con 113 habitaciones. En los próximos meses McGallery abrirá nuevos hoteles también en Leicester Square (Londres), Doha (Qatar), Dubai (EAU), Livorno (Italia) y Estambul (Turquía).

Sudáfrica en Buenos Aires

Tatiana Isler, responsable de la Oficina de Turismo de Sudáfrica con sede en Brasil, estuvo en Buenos Aires durante un road-show dedicado al país africano, en el que participó con operadores y hoteleros interesados en el mercado argentino. Para la ocasión se invitó a las agencias a conocer el destino y sus actores para dar a conocer sus propuestas. “Detectamos que el mercado argentino crece con fuerza. Al final de este año Sudáfrica habrá recibido a unos 20.000 argentinos, un número que iguala al de Brasil en proporción a la cantidad de habitantes. Cada año, el número de turistas argentinos crece, incluso sin el vuelo directo que había en el pasado, y que no sabemos si será restablecido”. Isler destacó que “no hay una época mejor que otra para visitar el país, aunque en temporada baja hay mucha menos gente en los parques y lugares turísticos. Como el clima de Sudáfrica es muy templado, no varía en función del tiempo sino en función del flujo de visitantes, que es mayor en enero y en julio-agosto”. También subrayó que más allá de las reservas –hay muchas en todo el país y no solo en el Parque Kruger se ve vida salvaje– las ciudades tienen su carácter y atractivo, en tanto la gastronomía y los vinos son temas en pleno auge. Sudáfrica tiene “la Ruta del Vino más larga del mundo, 800 kilómetros entre Port Elizabeth y Ciudad del Cabo, pero lo más concentrado está fuera de esta segunda ciudad y se pueda hacer en una sola jornada”.

Quito premiada

La capital ecuatoriana se consagró, por quinto año consecutivo, como Destino Líder de Sudamérica en los World Travel Awards (WTA), uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria del turismo a nivel mundial. Con este reconocimiento Quito pasa a ser ahora una de las ciudades finalistas que competirán de los World Travel Awards a nivel mundial, ceremonia que tendrá lugar el próximo 9 de diciembre en Vietnam.

Paseos en el Delta

El viernes 29 de septiembre, el 6 y 13 de octubre Paraná Delta (en Facebook @paranadeltaislands) organiza paseos para “desestresarse” en el Tigre, viajando en lancha de madera, caminando junto al río, respirando aromas silvestres, contemplando las aves y maravillándose con los brotes de la primavera. Las salidas son en grupos reducidos de hasta ocho personas, guiados por un experto conocedor de la zona. Precio $800 (incluye traslados en lancha); descuentos a los tres primeros inscriptos.