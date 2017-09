Desde Esquel

El jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, estuvo el 31 de julio en Bariloche para mantener una reunión con las fuerzas federales y provinciales de Chubut y Río Negro, con el objetivo de instalar la “teoría de la flagrancia” contra la comunidad mapuche. Ese día también habló por teléfono con el ahora ex juez de la causa, Guido Otranto, y al día siguiente, cuando Santiago Maldonado ya había desaparecido luego de la represión de la Gendarmería, mantuvo una reunión privada con el magistrado. A su vez, el mismo día de la represión estuvo en el lugar de los hechos en al menos dos oportunidades, según narró la testigo Soraya Maicoño. Ni el juzgado federal de Esquel ni la fiscal Silvina Avila ordenaron peritar el celular de Noceti, a pesar de que habló en varias oportunidades con los jefes de Gendarmería durante la represión y luego de ella.

Según el informe de la Dirección de Inteligencia Criminal de la Policía Federal incorporado al expediente hace diez días, el teléfono de Fabián Méndez, el jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, mantuvo una serie de comunicaciones (mensajes por whatsapp y SMS) con Noceti. El 3 de agosto, Méndez le envió un mensaje (SMS) al jefe de Gabinete de Patricia Bullrich. Su contenido es un texto privado enviado por Andrea Antico, pareja de Sergio Maldonado.

“Hola Juan, perdón que te moleste. Mi nombre es Andrea Antico, soy de Bariloche. Estamos pidiendo información sobre Santiago Maldonado…”. Este es parte del textual que le envió Méndez a Noceti sin ningún tipo de preámbulo. ¿De dónde habrá sacado el Jefe del Escuadrón de El Bolsón este mensaje que, en su forma y contenido, parece una comunicación privada. ¿Espionaje?

El mismo 3 de agosto, Noceti le envió a Méndez otra información sobre Santiago Maldonado –una nota periodística vinculada a su desaparición y la responsabilidad de la Gendarmería–, y a continuación un segundo mensaje por WhatsApp que derivó en la siguiente conversación, aportada a la causa a partir del peritaje realizado por la Policía Federal:

Noceti: Me mandan esto y ya nos lo están endilgando a nosotros como que lo detuvo la GN y después no lo vieron más.

Méndez: Sí ayer (2 de agosto) todo el día nos llamaron pero creo que es una maniobra para desprestigiar al GN. No detuvimos a nadie y de testigo están las dos femeninos que están en el lugar y toda la gente que se (acercó) hasta la ruta…

Noceti: Yo pasé por ahí y no había nadie detenido.

Las dos femeninos que menciona Méndez, quien no estuvo durante el momento más álgido de la represión porque se fue hacia Epuyen (o Leleque, todavía no está claro) son Claudia y Ailinco Pilquiman. Ambas ya declararon en el expediente de Habeas Corpus y Desaparición Forzada. Según el testimonio de Ailinco, luego de que Gendarmería ingresara al territorio a los tiros (con balas de goma), los uniformados empezaron a perseguir, de muy cerca, a Santiago Maldonado, Matías Santana y otra persona que todavía no declaró. Ailinco también sostuvo que vio ingresar dos Unimog y que una de ellas salió de manera abrupta del territorio antes de finalizar el operativo. ¿Qué había en esa camioneta? Todavía es un misterio. Otranto se negó en todo momento a realizar una pericia sobre las huellas encontradas cerca del río, registradas por el Defensor Oficial, Fernando Machado.

Según la declaración de Soraya Maicoño, Noceti estuvo en el lugar cerca del mediodía y luego estuvo en una segunda oportunidad. ¿Dónde estuvo Noceti el resto del día, qué fue lo que hizo? Hasta el momento se sabe que mantuvo una reunión con Otranto en su despacho pero nada más.

El 2 de agosto, Méndez mantuvo una comunicación con un usuario identificado como Cte My Lager. “Qué novedades hay”, le preguntaron a Méndez. “Nosotros no hemos detenido a nadie”, respondió el Jefe del Escuadrón de El Bolsón. “Ok”, agregó el interlocutor de Méndez.

Sobre Méndez hay muchas incógnitas. Según su versión, se aleja de la RN 40 para ir al baño y llamar a sus superiores. Las actas administrativas internas de los hechos ocurridos entre el 31 de julio y el primero de agosto fueron confeccionadas, en su mayoría, por el 1º alférez Daniel Gómez. Hasta el momento, no existe una declaración clara del momento en que Méndez se retira del lugar. “¿Y si el Jefe del Escuadrón 35 se va cuando sale el Unimog que es visualizado por unas de las testigos que ya declaró?”, se preguntan entre las querellas.