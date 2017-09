Del productor directo al consumidor

El Mercado del Patio abre hoy sus puertas con la expectativa de convertirse en un nuevo polo gastronómico. Ubicado donde funcionó el ex Patio de la Madera, en Cafferata al 700, el lugar reúne características especiales y un objetivo excluyente: que los productores llegan directamente a los clientes con alimentos de calidad y precios accesibles. "Esperamos que todos los rosarinos vengan a comprar, hay productos únicos que no se encuentran en otro lugar, aquí van a encontrar todo lo necesario para preparar un rico alimento, son productores municipales y provinciales que exponen y acortan la cadena y por lo tanto los valores son mucho más accesibles", se entusiasmó la intendenta Mónica Fein, ayer al mediodía en una recorrida para la prensa, mientras se ajustaban los detalles para el acto de inauguración oficial al público. Con ella estuvo el gobernador Miguel Lifschitz, que ante la consulta de una cronista sobre el llamado del candidato a diputado nacional por el PJ Agustín Rossi al espectro del progresismo santafesino a integrar un frente de resistencia al macrismo, descartó en seco: "Nada que ver". Por la noche, un festival con la actuación estelar de Kevin Johansen, Soledad, Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale convirtió la inauguración en una fiesta.

A partir de una inversión cercana a los 120 millones de pesos, de los cuales 90 fueron aportados por el gobierno provincial, los 40 locales, en los que se anotan 20 rubros, tienen un diseño cuidado y diferente. De martes a sábados, de 9 a 20, y los domingos de 9 a 18, en el mercado minorista se podrá comprar carnes, fiambres, quesos, verduras orgánicas, pastas, vinos, cervezas y helados artesanales, chocolates, alfajores e infusiones. Habrá un stand denominado Biomercado del Patio en el que comercializarán cientos de productos los emprendedores de la Economía Social. Además, participan Federación Agraria Argentina, Federación de Cooperativas Integradas y Agricultores Federados Argentinos.

Pensado también como un paseo, en el flamante espacio habrá restaurantes, bares y heladerías. Para ir poniendo a prueba los paladares, ayer pudieron degustarse varias propuestas, entre las que se destacaron diferentes cazuelas, como una de pulpo grillado y papines, paella de vegetales, y unas empanadas muy sabrosas de surubí y jengibre con masa integral.

Al tiempo que se trabajaba en dejar todo preparado para su inauguración; en la recorrida que compartieron los candidatos del Frente Progresista, Luis Contigiani y Pablo Javkin, pudo destacarse que la presentación de los productos que se ofrecerán en el Mercado del Patio cuenta con una estética diferente a la de los mercados tradicionales. "Es un lugar que no tiene antecedentes en el país y está pensado para los rosarinos, pero apostando a transformarlo en un lugar de atracción turística", destacó Lifschitz.

El gobernador se propuso entre sus principales objetivos la recuperación del ex Patio de la Madera tras varios intentos que no llegaron a concretarse. "Esto fue un ícono de los '80 como recuperación de un viejo espacio ferroviario, y cumplió un rol como centro de convenciones, pero después aparecieron otros lugares con mejor preparación para los grandes eventos de la ciudad. Ponerlo en valor como un lugar de comercialización de productos artesanales, orgánicos, de pequeños productores, es el sueño de poner en contacto al productor con el cliente final, sin intermediarios, supermercados, acopiadores, mayoristas", dijo Lifschitz. Rubén Colussi es el responsable del local "Carne de mi pago", una cooperativa que le compra directamente al productor. Una gran variedad de cortes de ternera y de cerdo sobresale en las góndolas con precios que no pasaron desapercibidos para los que realizaron la recorrida. "Acá, un kilo de la costeleta de cerdo vale 70 pesos, y esto se logra porque hay muy poca intermediación, viene desde el campo prácticamente a la góndola", graficó Colussi, de alguna manera sintetizando el espíritu de los responsables del resto de los locales que a partir de hoy apuestan a concretar todas las expectativas.