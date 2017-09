Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribiera furioso en las redes sociales contra los jugadores de la NFL (National Football Ligue) -que en la última fecha protestaron contra el racismo policial- los jugadores de la NBA salieron a respaldar a los jugadores.

"Aquellos que ejercen su derecho de expresarse pacíficamente no deberían ser demonizados", dijo Michael Jordan enojado en diálogo con el sitio Charlotte Observer. La ex estrella del básquet agregó que "uno de los derechos fundamentales de este país está basado en la libertad de expresión y tenemos una larga tradición de no violencia y protestas pacíficas".

El seis veces campeón de la NBA apoyó a los jugadores del NFL que el fin de semana pasado no se pusieron de pie mientras sonaba el himno de su país como forma de protesta contra la violencia racial existente en Estados Unidos. "Deberíamos estar buscando maneras de trabajar juntos y apoyarnos en lugar de crear mayor división", sostuvo Jordan.

De la misma manera, el basquetbolista Emanuel Ginóbili calificó como "grandioso" el gesto que tuvieron los jugadores de la NFL. "Lo que siempre escucho acerca de este país es que es un país libre, y que tienes la libertad de expresión para hacerlo pacíficamente. Yo apoyo eso. Ayuda a entender problemas más profundos que han existido en este país durante mucho tiempo. Han sido muy valientes, es algo que debía hacerse", agregó el bahiense durante su turno en la conferencia de San Antonio Spurs.

Quien también opinó sobre el reclamo de los jugadores de la NFL y la lapidaria respuesta por parte del presidente Trump fue Gregg Popovich, el director técnico de los Spurs. Para el coah, Estados Unidos es "una vergüenza mundial".

"Nuestro país es una vergüenza mundial. Este es un tipo (que pensaba) que cuando la gente alzaba sus brazos durante los juegos era para honrar a la bandera. Es delirante, pero es con lo que hay que vivir. Podemos seguir golpeando nuestras cabezas en las paredes por su conducta; o podemos decidir que las instituciones de nuestro país son más importantes, las personas son más importantes, la América decente que todos tenemos y queremos es más importante", sostuvo Popovich en el Media Day de la NBA.

Trump criticó duramente a quienes se arrodillaron durante el himno, llamó a los dueños de las franquicias a expulsarlos de sus equipos y a los fans a retirarse del estadio cuando esto suceda.