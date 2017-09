JUEVES 28

Def Leppard en Estadio Luna Park, Bouchard 465. A las 20.

Incubus en Direct TV Arena, Kilómetro 35,5, Avenida Los Olivos, Tortuguitas. A las 20.

Tan Frío el Verano, Macondo Children y Somalunar en Niceto Club Lado B, Humboldt 1356. A las 22.

Error Positivo y Topo Blanco en Liverpool Bar, Arévalo 1376. A las 21.

Urkel en Absinth Restó Bar, Bartolomé Mitre 1695. A las 20.

Sum Intro, Drogadictos, Unión Soviética, Kinky Dogs y Sindromeh en Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. A las 21.

Sentime Dominga en Xirgu-Espacio Untref, Chacabuco 875. A las 21.

Bruno Arias, El Tierral y la Casimiro Brass y Koki y Pajarín Saavedra en DaloXHecho, La Trastienda Samsung, Balcarce 460.A las 19.

Testo en Adona Bar, Perón 3309, San Martín. A las 20.

L.A Guns en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 19.

VIERNES 29

Bad Manners en Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 20.

Los Burros, Los Bilardos, Dr Baraka, Los Adorables y La Piba Berreta en Salón Pueyrredón, Santa Fe 4560. A las 22.

Julieta Venegas y Martín Buscaglia en Teatro Xirgu-Untref, Chacabuco 875. A las 22.

Jeites en La Trastienda Samsung, Balcarce 460. A las 21.

Lili Lagarde en Gregon Bar, H. Yrigoyen 4071. A las 24.

Las Cejas de Genaro, Kachimba, Todo Bien! Reggae, Selector Poe, Comandante Selektah, Ezequiel Bilbao y más en Niceto Club Lado B, Humboldt 1356. A las 22.

Matz y El Grito de Boga en Wolf Resto Bar Pool, Hipólito Yrigoyen 7125, Banfield. A las 22.

Trílicos, Testigo y Faquir en Serse Bar, Alem 313, Ramos Mejía. A las 21.

Urkel en Che Taco, Balcarce 873. A las 21.

Lastronauta Orchesta en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758. A las 23.

Utopians en Casa Rock, Córdoba 2580, Mar del Plata. A las 21.

Lo’ Pibito en Teatro Sala Opera, 58 al 700, La Plata. A las 20.

Bulldog en Teatro Vorterix, Federico Lacroze 3455. A las 19.

Escuchame Fest en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 19.

Bandoleros & Piratas en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 21.

Esencia Vudú en Santana, Perón 414, Ramos Mejía. A las 23.

SÁBADO 30

Die Toten Hosen en Museum, Perú 535. A las 21.

La Beriso en Teatro Sala Ópera, 58 al 700, La Plata. A las 20.

Gustavo Santaolalla en Teatro Coliseo, Marcelo T. de Alvear 1125. A las 20.

Las Pastillas del Abuelo en Superdomo San Francisco, 25 de Mayo 1305, San Francisco. A las 20.

Carla Morrison y Salvapantallas en La Trastienda Samsung, Balcarce 460. A las 20.

Estelares en C.C. San Isidro, Avenida del Libertador 16.138, San Isidro. A las 21.

No Tan Distintos, Perro Indio y La Guapa en Circus, Florencio Varela 1998, San Justo. A las 22.

Cobra Sarli, Romanos y Marlon Bardo en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 23.

Nano Stern y Manu Sija en Caras y Caretas, Sarmiento 2037. A las 21.

Sevelhumano en Bar Cultural Los Indios, San Martín 32, Chivilcoy. A las 22.

Profesores de Tennis en Eter Club, Cuenca 2783. A las 21.

Sir Tomate y Niños Envueltos en El Archibrazo, Mario Bravo 441. A las 21.

Mal Momento en Oktubre, Belgrano 286, Garín. A las 23.

Cochecama, Antropofónica y Banda Argentina en Plasma, Piedras 1856. A las 23.

Le Temps en Fiesta Nirvana Argentina, Melononio Bar, Montevideo 175. A las 23.

Barbarie Metal en Club Tucumán, Andrés Baranda 941, Quilmes. A las 23.

Desierto y Agua en Jekyll & Hyde, Mitre 343, Rosario. A las 21.

Testigo en Niceto Club Lado B, Niceto Vega 5510. A las 21.

Zelen en Mutar Bar, Bartolomé Mitre 982, Avellaneda. A las 22.

Kiss My Ass en The Roxy Live, Niceto Vega 5542. A las 19.

Militantes del Clímax Niceto Club, Niceto Vega 5510. A las 21.

DOMINGO 1º

Guns N’Roses, The Who, Tyler Bryant & The Shakedown y La Beriso en Estadio Ciudad de La Plata, 530 y 21, La Plata. Desde las 18.

Suffocation en Uniclub, Guardia Vieja 3360. A las 19.

Carla Morrison y Salvapantallas en Teatro Bar, 43 e/7 y 8, La Plata. A las 20.

Ragazzas en C.C. Recoleta, Junín 1930. A las 16.

Le Temps en International Steampunk Day, E.C. Marcó del Pont, Artigas 202. A las 16.

One Ok Rock en El Teatro Flores, Rivadavia 7806. A las 19.