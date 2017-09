El juez federal Daniel Rafecas envió hoy a juicio oral y público a José López y a su esposa, María Amalia Díaz, por el delito de enriquecimiento ilícito luego de que el ex secretario de Obras Públicas fuera encontrado con 9 millones de dólares en su poder en un convento en la localidad de General Rodríguez el 16 de junio del año pasado y la casa de Dique Luján. El juez Rafecas además también incluyó en su requerimiento a la monja María Inés Aparicio, bajo la acusación de encubrimiento, y a cuatro empresarios.

En un primer momento, Rafecas procesó al ex funcionario por enriquecimiento ilícito ya que no podía explicar el origen del dinero hallado en el convento. Más tarde, el 1° de setiembre pasado, el juez amplió el procesamiento por la casa en Dique de Luján, partido de Tigre, en donde vivía López. En esa resolución también procesó a María Amalia Díaz, esposa de López, y a los empresarios Andrés Galera y Eduardo Gutiérrez, a quienes supuestamente el ex secretario les alquilaba la vivienda.

López fue detenido en la madruga del 16 de junio pasado cuando intentaba esconder varios bolsos de dinero en el monasterio de las Monjas Misioneras orantes y penitentes de Nuestra Señora del Rosario, en la localidad bonaerense de General Rodríguez. Fue encontrado por dos policías tras el llamado de un vecino al 911, después de haberlo visto arrojar bolsos por sobre el muro perimetral del monasterio. Además del dinero, joyas y relojes, los policías encontraron en uno de los bolsos una carabina calibre 22, con los papeles de portación vencidos, lo que permitió en un primer momento la detención del exfuncionario.