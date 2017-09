El secreto del arte drag es hacer todo una misma y empezar a meter muchas disciplinas para que no sea sólo ponerte la peluca de tu hermana. Encontrar lo que vos te gusta hacer y llevarlo al drag. Poder hacerte todo vos misma es fundamental para poder ser completa y única: vestuario, make-up, pelucas, construirte de pies a cabeza.

Mi consejo es que cuanto antes empieces, mejor, ya que hacer drag es prueba y error. Y sólo se va puliendo todo con el tiempo y la experiencia.

Es cuestión de maña. Tenés que encontrar la manera de hacer funcionar las cosas, no importa si no tenés el vestuario más caro o no te compraste lo mejor. Lo importante es hacerlo funcionar. Buscale las mil maneras de ponerte una misma prenda, de combinarla y hacerla funcionar con tu personaje.

