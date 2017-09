La larga espera del colectivo

El Observatorio Social del Transporte (OST), que integra el concejal Eduardo Toniolli (PJ), reveló los resultados del último informe sobre medición de frecuencias y otros parámetros del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP). "Los números dan cuenta de un desfasaje entre lo que exigen las grillas de frecuencias y el pliego vigente, por un lado, y la realidad efectiva por el otro porque el Municipio abandonó toda política de control y de penalización ante incumplimientos de las empresas", dijo Toniolli. El edil planteó que "lo paradójico es que Rosario Bus, la empresa que arroja los peores indicadores en todas nuestras mediciones, fue premiada con un paquete de líneas del nuevo pliego".

La medición se realizó el 13 de septiembre, entre las 13 y 18, sobre 51 líneas del TUP ‑‑12 de La Mixta, 15 de Semtur y 24 de Rosario Bus‑‑ que circulan por las intersecciones de calles Santa Fe y Laprida, San Luis y San Martín, y San Juan y Corrientes. En relevamientos anteriores, el muestreo llegó al 75 por ciento, pero a partir de los cambios de recorridos, el conjunto de las líneas relevadas comprendió al 88 por ciento del parque teórico de unidades del TUP, según los horarios publicados por el Ente de la Movilidad (EMR) en su sitio de internet.

Con respecto a las frecuencias, el informe arrojó un promedio de 13,5 minutos en horario pico. Según Toniolli, "lejanos a los 10 minutos que la titular del EMR, Mónica Alvarado, anunció como promedio del sistema". De las líneas medidas, 15 tienen frecuencias promedios de entre 14 y 34 minutos, y producto de la falta de regularidad, baches de entre 28 y 66 minutos. Como agravante, señala el informe, ninguna de las líneas analizadas corresponden a rondas o servicios barriales, que tienen una frecuencia aún menor.

Además de los faltantes habituales de unidades con los que se encuentran al comparar los horarios de la grilla oficial con la realidad, en esta ocasión el OST encontró un faltante extra de 15 unidades al comparar las mismas líneas en la grilla del año 2016 con la de este año, 12 son de Rosario Bus. "Esto confirma lo que venimos denunciando: los números oficiales indican que el sistema perdió 40 por ciento de kilómetros recorridos en los últimos 20 años, producto del retiro progresivo de unidades, que a veces se blanquean en la grilla y otras se retacean sin anunciarlo", señaló el concejal justicialista.

La empresa de Agustín Bermúdez también incumple en relación a los coches adaptados para personas con movilidad restringida. Mientras las líneas estatales tienen más del 70 por ciento de la flota en esas condiciones, Rosario Bus sólo llega al 30 por ciento. "En el último mes fuimos testigos de una abrumadora campaña publicitaria del municipio, en el marco del proceso electoral, donde quieren crear una realidad a partir de un nuevo pliego que tiene algunas cosas virtuosas, como que las empresas no pueden desprenderse de una línea barrial si no de todo el paquete, que después se cumpla es otra cosa", dijo Toniolli. "Lo que va a suceder es que al no ser rentable terminarán raleando las frecuencias como ahora", agregó.

Desde el oficialismo cuestionaron los informes del OST porque consideran que el muestreo es insuficiente. "La discusión puede zanjarse si el municipio pone, como dice la normativa vigente, el acceso irrestricto del mapa interactivo que tienen el Ente. Todos podríamos ver en tiempo real dónde está cada unidad y no haría falta que estemos en la calle".