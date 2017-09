¿Cómo le va, lector? ¿Cómo anda? ¿Cómo lo va tratando esta primavera? ¿Y este segundo semestre? ¡No me diga que no le están lloviendo inversiones! ¡No me diga que puede salir a la calle sin que los dólares lo mojen con mil distintos tonos de verde, para alegría del rabino Bergman, que después de haber triunfado como planta, ya no sabe de que más disfrazarse.

En serio, ¡pobre hombre! Desde que lo nombraron, ¡No pegó una! Primero va a sofocar un gran incendio y “le da aliento” (sic, en enero) ¡No sabe que los incendios, si uno les da aliento, se expanden! Bueno, pero él ya había aclarado que “de medio ambiente no sabe nada” antes de asumir su cargo, así que, “el que avisa, no es traidor”.

De todas maneras, disfrazarse de planta no es lo mejor que pudo hacer el Ministro. ¡salvo que lo haya hecho en su condición de responsable de salvaguardar especies en peligro! ¡Claro, ese disfraz, formó parte de la campaña “¡Salven a Patricia!”, porque gracias a berg-vegetable ( o sea la version planta de berg-man), durante unos días nadie habló de los gran des éxitos de nuestra patricia de seguridad.

¡Muy exitosa la gestión de Patricia B!. Empezó con la captura de los Tres Chiflados! (ah, no, empezó con la fuga, la loca loca persecusión, y luego vino la captura, cierto). Siguió con el “protocolo” antipiquetes, por el cual si uno quiere ir a una marcha de protesta, primero debe llamar a “Picketek” y ver si hay entradas y cuando cuestan; y desde ya tratar de que te toquen lugares bien ubicados, o sea lo mas lejos de los gendarmes posible. Y ahora “Todos los gendarmes del presidente”, un caso que puede empalidecer al mismísimo Watergate.

Pero por si esto fuera poco, le encargaron que se ocupase de los incendios forestales. Suponemos, esperamos, que se trate de apaciguarlos, apagarlos. Y también, esperamos, que tenga muy clara la diferencia entre un incendio y un mapuche.

Porque ya nos vemos venir que venga un funcionario muy atildado, de corbata importada y sonrisa idem. Y nos diga “Y… no sabemos que pasó.

Se nos chispoteó. Nuestros gendarmes son todos muy profesionales pero se le debe haber ido la mano invisible de mercado a alguno.

No nos dimos cuenta que era un mapuche, a nosotros de lejos nos parecía un incendio… sí, era un poco raro un incendio con cabeza y piernas, pero bueno , ustedes saben, hay una conspiración Kurdocatalanmapufueguina , creímos que era un fuego originario… que se yo… esa te la debo… culpa de la yegua, se robaron todo, chau”

Ahora, si llega a ser un incendio de verdad, no nos imaginamos ( ni queremos que ocurra) a los gendarmes intentando detenerlo a garrotazos, ni Bergman disfrazado de planta rezando para que el fuego amaine, No ¿Usted dice que es imposible que alguien diga algo así? ¿cree que exageramos?

¡Supone que somos parte dde la campaña del miedo parte 2?

¡No leyó el informe de la pericia de Gendarmería, lector! Ni la peor película de ciencia ficción, ni la más berreta de las policiales, ni la más ridícula de las clase B de la década del 50, hubiera resuelto la trama así. Y, nos dicen, la gendarmería ya está preparando nuevos informes, según los cuales:

■ Los Reyes Magos no serían los padres

■ Las paralelas, se cruzan en el Obeslisco

■ El ser humanos desciende del cerdo

■ La Tierra es plana y horizontal

■ Nerón era mapuche e incendió Roma ( de ahí la actual confusión entre fuego y mapuches)

■ Napoleón Bonaparte era montonero y dirigió desde Francia la campaña antiargentina

■ El apellido de Judas era Baez

■ A Goliat lo mató una conspiración judeomarxista con simpatías catalanas

■ Si uno engorda, se enferma, no le funciona el Viagra, la novia lo bloquea del Facebook, la culpa es de Cristina

■ Lee Harvey Ossvald mató a Kennedy porque lo educaron mal en la escuela pública

■ El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los que se afanaron todo.

■ El glifosato estimula y sienta bien, provee vitamina C, te cura el mal aliento de origen bucal, y viene en sus tres exquisitos sabores.

Ya se lector, son disparates…bueno tanto como lo que se esta difundiendo estos días como cierta en su canal hegemónico favorito, lector.

Usted preguntará por qué cantamos, para que sirve todo eso, a quien lo beneficia, para quien canto yo entonces, donde va la gente cuando llueve, y tantos interrogantes que podrían hacer las ganancias de un fabricante de signos de pregunta, si tal cosa existiera.

No lo sabemos.

Pero sí, nos damos cuenta de una cosa: Esta película, ya la vimos. La vimos varias veces. En el, cine, videocasete, DVD, en la tele doblada, la bajamos de Internet, ahora está en Neflix. Y siempre la misma trama.

Distintos actores, distinto sponsor, sí, claro, pero la misma peli.

Hace 30 años que hacemos este suplemento, lector. Y ahora, culminando nuestro “ mes aniversario”, hablamos de todo eso que usan para entretenernos, mientras afuera, pasan otras cosas.

Hasta la semana que viene, lector.