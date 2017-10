El bonaerense Emiliano Spataro, ganador junto a Christian Ledesma de los “200 Kilómetros de Buenos Aires” de Súper TC2000, enalteció la labor de su equipo para reparar un auto que sufrió grandes daños en los entrenamientos del viernes. “Fue difícil convencer a Christian de que aceptara la invitación y vino e hizo lío. Cuando se golpeó lo noté triste, pero el equipo dio vuelta todo y fue puro sacrificio para recuperar el auto, que no quedó bien en clasificación, aunque mantenía las esperanzas”, sostuvo Spataro en conferencia de prensa. Además, destacó que la aparición de la lluvia fue fundamental para obtener la victoria: “Nos benefició que se largó a llover y era como fácil pasar autos”. “En el final, me quedó Peluso que también había largado con gomas de lluvia, pero yo tenía mejor auto y después de un par de maniobras apretadas lo pude pasar. Esta victoria es una felicidad enorme”, graficó el piloto de Lanús. Por su parte, Ledesma indicó: “Después del golpe quería irme a mi casa, porque no rompí un auto en los dos años que estuve con el equipo y lo vine a hacer justo ahora, con un auto nuevo. Pero cuando llegué a boxes y después de media hora tenían el auto desarmado, me motivó”. “Es un buen premio volver como invitado y ganar. Mi señora me dijo que cuando las cosas empezaban mal, terminan bien, pero no le creí mucho. Por suerte se dio”, completó el marplatense.

Por su parte, Juan Ángel Rosso, compañero de Sebastián Peluso, admitió: “Nadie nos tenía en los cálculos, pero cuando supe que iba a llover me ilusioné con entrar, al menos, en la zona de puntos. Estaba confiado que si llovía nos podía ir bien. Cuando me enteré que salíamos con gomas de lluvia, pensé que teníamos chances”, sostuvo el joven de Villa Carlos Paz. Y Peluso aseguró: “Para mi era un sueño correr esta carrera, la más importante del automovilismo nacional y llegar al podio se lo tengo que agradecer a Dios. No me quiero despertar de este sueño”.