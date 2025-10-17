Fue un evento peronista, con choripanes, bombos y marcha peronista, pero también por las discusiones en torno al futuro del país y del rol que cumplirá el peronismo en la reconstrucción que será necesaria luego del gobierno de Javier Milei. Así fue la celebración del día de la Lealtad que se realizó en la sede central de Primero la Patria de la ciudad de Buenos Aires. Fue, dijeron los organizadores, la primera actividad oficial de este espacio político con representación de todas las provincias que se suma a Fuerza Patria.

El encuentro se realizó en la sede ubicada en Junín 211 y hasta allí llegaron dirigentes como Juanjo Álvarez de provincia de Buenos Aires, Rodrigo "Rodra" Rodríguez (CABA) y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini. También estuvo el secretario general del sindicato de los Trabajadores y Trabajadoras de Edificios (Suterh), Víctor Santa María; la diputada Gisela Marziotta (CABA), los diputados Guillermo Snopek (de Jujuy), Carlos Castagneto (Buenos Aires) y José Glinski (Chubut), el legislador porteño Matias Barroetaveña y los candidatos a diputados nacionales Nicolás Trotta por la provincia de Buenos Aires y Santiago Roberto por CABA.

Adhirieron también a la celebración del día de la Lealtad el senador nacional y exgobernador de San Juan, Sergio Uñac; el candidato a senador nacional y exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey; las diputadas nacionales Blanca Osuna (Entre Ríos), Gabriela Estévez (Córdoba) e Hilda Aguirre de La Rioja.