La Semana de las Humanidades y Artes vuelve a llenar de movimiento, creatividad y diálogo los pasillos del campus de la la Universidad Nacional de Lanús (UNLa). Del 20 al 24 de octubre, estudiantes, docentes, graduados, investigadores y público general compartirán más de 50 actividades gratuitas que incluyen talleres, charlas, conciertos, muestras y presentaciones de libros, combinando formación académica, experimentación artística y debate cultural.

Música y debate

El comienzo del festival será el lunes con propuestas de Diseño Industrial y Comunicación Visual. Desde las 13hs, el Edificio Talleres recibirá la actividad Moldería de Falda Base, organizada por estudiantes de la Licenciatura en Diseño Industrial que permitirá ampliar los conocimientos de moldería para indumentaria. En simultáneo, el Hall del Edificio Juana Manso albergará El Escuchatorio, una intervención en forma de módulo habitable que permite registrar y reproducir entrevistas en espacios públicos. La cátedra de Historia Social del Diseño compartirá las entrevistas y testimonios que relizaron en el marco del proyecto Fuera de Registro, sobre mujeres en el campo del diseño.

La música estará a cargo de los estudiantes de la Licenciatura en Música, que, con participación especial de la Orquesta Escuela de Lanús, llevarán a cabo el Concierto del Mediodía. Por la tarde se destacan la Masterclass de percusión sinfónica, la presentación del libro Nueva Visión. Diseño gráfico para el campo del arte en Argentina (1940-1976) y el conversatorio “Fotografía y artivismo en las demandas de justicia”, que reunirá a investigadores y colectivos comprometidos con la memoria y los derechos humanos.

Ese día también el Museo Universitario de Diseño (MUD) inaugurará tres nuevas exposiciones que celebran el diseño desde sus múltiples facetas. A partir de las 16hs, los visitantes podrán sumergirse en un recorrido visual que abarca desde la historia del diseño gráfico en Argentina hasta el trabajo de uno de sus más grandes maestros y las innovadoras propuestas surgidas del Laboratorio de Diseño de la UNLa.

Gran parte de las propuestas están organizadas por estudiantes.

Cada sala ofrecerá una perspectiva única. "Nueva Visión" invita a un viaje por la materialidad del diseño argentino de mediados del siglo XX, mientras que la muestra homenaje a Gustavo Pedroza, que lleva su nombre, celebra el legado y la prolífica carrera del fundador de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la Universidad. Por último"LAD · 5 Años" presenta los procesos y resultados del trabajo colaborativo que ha impulsado la innovación desde la universidad. Una tarde dedicada al talento, la historia y el futuro del diseño.



Homenaje, tecnología y creación

Las actividades del martes comenzarán con un homenaje a Pino Solanas en el Cine Tita Merello y la muestra Audiovisión Proyecta, la puesta en comunidad de trabajos individuales de los estudiantes y graduados de la carrera de cine de la universidad.

La tarde combinará talleres prácticos y debates críticos: “Escuchar el cuerpo, habitar la música”, el taller Hacé tu propio meme y la inauguración del Polo Tecnológico de la UNLa. También se presentará la Revista Contrafilo, vinculada a la Especialización en Pensamiento Nacional Latinoamericano, consolidando el diálogo entre investigación, creación y reflexión política.

El miércoles será un día dedicado a la exploración interdisciplinaria. Entre los destacados, se realizará la conferencia de Jelle Jespers, diseñador gráfico belga establecido en Amberes, dedicó doce años a investigar el diseño gráfico argentino, centrándose en materiales impresos relacionados con el arte, la poesía, la arquitectura y el diseño. Además, tendrá lugar la charla "Narrar el objeto: Tecnología, forma y emoción. Del desarrollo técnico a lo simbólico", a cargo de Alexis Zapata. En la Sala Podetti del Edificio Manuel Dorrego se ofrecerán debates sobre traducción, filosofía y música, y el conversatorio “¿Y ahora qué? Charla con graduadas y graduados”, que vincula la formación universitaria con experiencias profesionales.

Creatividad, inteligencia artificial y accesibilidad

La inteligencia artificial es una de las grandes preocupaciones de la contemporaneidad, tanto para docentes como para futuros profesionales. En el Cine Tita Merello, tendrá lugar a las 12hs el jueves el conversatorio "Powered stretegiers for traslator in the digital age", organizado por estudiantes de la carrera de Traductorado, mientras que en el Edificio José Hernández habrá un workshop titulado "Universidad y uso de la IA ¿La investigación en jaque?", a las 11hs.

El viernes continuarán las actividades con esta temática con dos eventos: "¿Cómo integramos el uso de la inteligencia artificial en el proceso de investigación científica?", a cargo de Roxana Ynoub y el taller "El tren fantasma. Inteligencia artificial generativa y diseña", que impartirá Carlos Carpintero. Ambos serán a las 14hs.

La jornada del jueves combinará arte impreso, tecnología y debates sobre inclusión. Habrá un taller de grabado y un taller de collage para indumentaria infantil. Por la tarde, se desarrollará un encuentro de investigación y revistas del Departamento de Humanidades y Artes, y se proyectará la película "Es con nosotras", organizada por la Comisión sobre Accesibilidad y Discapacidad.

Por último, la Semana de las Humanidades y Artes cerrará con presentaciones académicas y actividades culturales. Entre ellas, la presentación del libro "Paneles infográficos. Manual práctico y constructivo", y talleres de diseño y letras bordadas. La última actividad del día será el "Encuentro Internacional para el debate de la actualidad educativa", una conversación en torno a las políticas públicas de educación que reunirá nombres como la Dra. Amone Inácia Alves, la Dra. Nilce Vieira Campos Ferreira y el Dr. Lucas Krotsch.

Todas las actividades son libres y gratuitas, y si bien están diseñadas para la comunidad educativa, reciben con gusto y expectativa al público general.