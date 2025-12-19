Omitir para ir al contenido principal
La vuelta de Guy Ritchie a los orígenes de Sherlock pone en perspectiva el inicio de un personaje icónico

Guy Ritchie regresa con “El joven Sherlock” y revela fecha de estreno en Prime Video

Prime Video desvela el teaser tráiler de su serie basada el legendario detective.

Delincuentes informáticos tuvieron acceso a la infraestructura informática del club

River fue víctima de un cyberataque

Patricia Bullrich lo usó como ejemplo para criticar "la industria del juicio"

El detrás del caso de la pyme Naranja Mandarina: “Es un trabajador que estuvo 7 años en absoluta clandestinidad”

La nueva película de Amazon MGM Studios reúne a Bautista y Momoa en una trama llena de acción y humor

Amazon Prime Video revela imágenes exclusivas de The Wrecking Crew: Momoa y Bautista juntos

Otro ataque del Gobierno a los jubilados

Milei y la reforma jubilatoria: el plan para reemplazar el sistema previsional por bonos

Por Natalia López Gómez

Exclusivo para

Durante unas obras descartaron piezas arquelógicas en el mercado histórico

Investigan daños al patrimonio en San Telmo

This undated and unlocated handout image released by Democrats on the House Oversight Committee on December 18, 2025 shows late convicted sex offender Jeffrey Epstein (2L) sitting next to women whose faces have been redacted.

Las 68 imágenes incluyen a figuras como Steve Bannon, Noam Chomsky y Woody Allen

EE.UU.: legisladores demócratas publicaron nuevas fotos vinculadas a Epstein

Inocencia fiscal, con tratamiento express

La ley favorable a los evasores ingresó al Senado

El gobierno quiso un tratamiento exprés

La reforma laboral, en suspenso hasta febrero: “Hoy tuvieron que retroceder”

Votacion del presupuesto en diputados

Quedó afuera el Capitulo 11

El Presupuesto 2026 se tratará sin cambios en el Senado

En CABA, Entre Ríos y Santa Fe

Adiós al sueño de la casa propia: el Gobierno subastará tres predios del ex programa Procrear

Interpretarán la "Misa Criolla"

Artistas unidos por “Cristina Libre”

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el viernes 19 de diciembre de 2025

Desocupacion

La tasa de desocupación del tercer trimestre quedó en 6,6% según Indec

Aumenta la precariedad y baja el desempleo

Por Mara Pedrazzoli
Bruselas Protesta por Mercosur EU

Protestas agrícolas en Bruselas reabren el debate en el viejo continente

Nueva demora para el acuerdo Europa-Mercosur

Por Juan Garriga
Donald Trump

Desaceleró al 2,7% interanual en noviembre.

Inflación en EE.UU. menor a la esperada

El fuego sigue en curso

Bariloche: un incendio forestal llegó a la zona céntrica de la ciudad

"Es un milagro que sobreviva"

La joven argentina apuñalada por su pareja en Italia se recupera lentamente

Conmoción en Palermo

Denunciaron a un empresario por presuntos abusos a compañeros de colegio de su hijo

Es el tercer caso en una semana

Mendoza: encontraron muerto a un soldado voluntario del Ejército

Diálogo con James Parker, una de las figuras de Los Gladiadores

“El handball argentino está afectado por internas políticas que le hacen mucho daño”

Por Marcos González Cezer

La Federación Internacional de Tenis (ITF) lo consagró en dobles masculino

Horacio Zeballos, leyenda: fue proclamado campeón del mundo junto a Sinner y Sabalenka

Por Pablo Amalfitano
MADRID, 18/12/2025.- La Finalissima que enfrentará a España, como campeona de Europa, y a Argentina, como campeona de América, se jugará finalmente el 27 de marzo en el estadio Lusail de Catar, que acogió la final del último Mundial 2022. La CONMEBOL y la UEFA, junto a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y la Asociación Argentina (AFA), confirmaron este jueves la sede y la fecha del encuentro, que empezará a las 21.00 horas locales (19.00h CET/18.00h GMT). Fotografías de archivo de Argentina con la Copa América 2024 (izq), y España levantando el trofeo de la Eurocopa 2024. EFE/Archivo/Cristóbal Herrera/Hannibal Hanschke

Se enfrentarán el próximo 27 de marzo a las 15 en Lusail, Qatar

La Finalissima entre Argentina y España tiene día y hora