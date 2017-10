"Con 192 compañeros delegados presentes, los resultados son haber avalado lo actuado por el Consejo Directivo de la CGT y seguir adelante con la ronda de negociación con el Poder Ejecutivo", enfatizó el triunviro Héctor Daer en una conferencia de prensa tras el encuentro del Comité Central Confederal en el teatro Empire, de la zona porteña de Congreso.

El Confederal tuvo asistencia casi perfecta, salvo las ausencias de Hugo y Pablo Moyano, pero con la participación de una delegación de Camioneros, gremio que además estuvo a cargo de la seguridad del evento. Por el moyanismo estuvieron presentes Abel Frutos, Juan Pablo Brey, Julio Piumato, Domingo Moreyra, Mártires de Jesús, Jorge Sola, Hugo Benítez, Luis Hlebowicz y Guillermo Imbrogno, entre otros.

Por la Corriente Federal de Trabajadores asistieron Sergio Palazzo, Carlos Minucci, Héctor Amichetti, Walter Correa y Víctor Carricarte, mientras que por el MASA participaron Jorge Omar Viviani, Sergio Sasia, Norberto Di Próspero, Marcos Castro, Osvaldo Iadarola y Raúl Quiñones, entre otros. Además, estuvieron los ex secretarios generales Antonio Caló y José Luis Barrionuevo.

Al término de las deliberaciones, Daer, junto a los otros integrantes del triunvirato de la CGT, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid, brindaron una rueda de prensa. “Se resolvió establecer claros límites en los temas pendientes para encontrar resultados a la agenda que plantea la CGT”, explicó Daer y señaló que no se discutirán “temas que para nosotros son inclaudicables”, como “los referidos a la integralidad de los convenios colectivos de Trabajo, a la ley de contrato de Trabajo, a la seguridad social, al modelo sindical”. Ratificó que seguirán con “una postura crítica sobre un modelo económico que permanentemente no da resultados".

Ante la consulta periodística sobre si las ausencias de Hugo y Pablo Moyano podrían ser impedimento para un eventual acuerdo con el Gobierno, Schmid respondió: "La delegación de Camioneros estaba presente, y es cierto que no concurrió el secretario gremial de la CGT (Pablo Moyano), pero esa delegación avaló lo anunciado por Daer, por lo cual no queda ninguna duda que esa organización acompaña lo decidido". "Reitero que Camioneros, lo digo para todos los medios, ha acompañado orgánicamente la resolución del Comité Central Confederal", insistió después.

Sobre eventuales medidas de fuerza, Schmid remarcó que cerca de diez oradores compartieron el planteo del Consejo Directivo para que, en caso de no prosperar el diálogo, se adopten “las medidas necesarias”. “Esta es una resolución que va a ir madurando con las tratativas que va a ir llevando adelante la CGT", aclaró y solicitó: “Agradecería que no le empecemos a poner fechas o límites a cuestiones que no han formado parte del debate".

Respecto a la marcha del diálogo con el Gobierno, Daer planteó que hasta ahora tuvieron una reunión, en la que se trataron tres temas. En primer lugar, la formación profesional, sobre la que aclaró que "queda por profundizar", al tiempo que advirtió que no tolerarán "un mercado laboral de pasantes". En segundo término, el dirigente del gremio de la Sanidad mencionó el "blanqueo" de trabajadores informales que quiere impulsar el Ejecutivo, aunque aclaró también que por ahora no contaban con el “desagregado” de la iniciativa. “Eso para nosotros es fundamental porque no puede haber blanqueo si no compartimos la potestad de fiscalizar aquellos nichos y actividades que tienen trabajadores en la informalidad", explicó. Por último, dijo que se discutió sobre un "monitoreo de la situación de las organizaciones sindicales que están intervenidas".

"Hay una sobreactuación sobre hechos que son utilizados intencionalmente para deslegitimar una representación, porque los temas de la Justicia, son temas de la Justicia, y nosotros vamos a plantear hoy y siempre que el bien protegido es la representación de los derechos de la totalidad de los trabajadores que no queremos que sean vulnerados", expresó Daer.