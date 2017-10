Productores agropecuarios realizaron ayer una protesta en Plaza de Mayo y otros puntos del país, durante la cual vendieron verdura a precios de chacra y también regalaron mercadería a la gente que se acercó a los camiones. Las organizaciones calcularon que entregaron unos 20 mil kilos de verduras. La medida fue impulsada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) con apoyo de prácticamente todas las organizaciones campesinas. Advierten que la situación económica de los productores es cada vez peor a raíz de una serie de factores coyunturales vinculados a las políticas del Gobierno, que refuerzan condiciones estructurales negativas que existen desde hace años.

Las entidades difundieron un comunicado en donde explican que la agricultura familiar produce verduras, yerba, carne, leche, frutas, quesos y huevos. “Las economías regionales están sufriendo desde hace años una crítica situación que el gobierno de Macri profundiza y agrava. No somos el campo rico que produce commodities para la exportación. No especulamos con nuestra producción, ni guardamos alimento en silos para vender cuando mejor se pague. Todas las medidas políticas y económicas que se tomaron hasta la fecha favorecen al sector del campo más concentrado”, indica el texto. “Desmentimos que el campo esté bien, un sólo sector de grandes terratenientes y grandes exportadoras cerealeras son los que, como siempre, están obteniendo ganancias extraordinarias. Ya va más de un año y medio de gestión de este gobierno y no ha tenido ni una sola medida que favorezca y alivie la crisis que venimos arrastrando desde hace años”, agregan.

El “feriazo” que se armó primero enfrente del Congreso y luego en Plaza de Mayo, según los números de las organizaciones, contó con la presencia de unos 8 mil productores que vendieron y repartieron 20 mil kilos de verduras y frutas. La idea de la venta a precio de chacra fue poner en evidencia la diferencia entre lo que se paga en verdulerías y supermercados y el monto que reciben los productores, un problema que aqueja al sector desde años.

Por ejemplo, el kilo de morrón (que se produce en La Plata) se paga en chacra 20 pesos y se vende a 80 pesos al público, mientras que el kilo de zanahoria (Santiago del Estero), pasa de 3 pesos a 15 pesos en los comercios. En la lechuga (La Plata), el margen entre lo que cobra el productor y lo que paga el consumidor va de 7 a 57 pesos el kilo y en el apio (La Plata), de 4 a 35 pesos. Con el tomate (Corrientes), la brecha va de 16 a 60 pesos y en la cebolla (Santiago del Estero), de 4 a 19 pesos. En la protesta de ayer se vendieron los productos al precio que reciben los productores. Además de los mencionados, se vendieron atados de acelga a 4 pesos cada uno, el de rúcula a 1,50 pesos y el kilo de repollo a 5 pesos. Además, en Plaza Independencia se vendieron bolsones de verduras a 50 pesos. Contenían medio kilo de cebolla, tres plantas de lechuga, perejil, apio, medio kilo de batata, cebolla de verdeo y algunas naranjas.

“La situación económica no mejoró con respecto al año pasado. En cambio, el desastre del temporal del 5 de febrero, que no contó con la asistencia posterior del Gobierno, dejó a muchos productores en una situación muy difícil, con problemas para producir o muy complicados con las deudas financieras. Esto tiene impacto negativo, el sector se está achicando. Si esta tendencia se profundiza, la producción quedará en pocas manos y la verdura va a ser más cara”, explicó el especialista en agricultura familiar Sergio Dumrauf, profesor de la Universidad de La Plata.

Entre los reclamos de las organizaciones está la reglamentación de la ley de agricultura familiar sancionada en diciembre de 2015, la sanción de una ley de acceso a la tierra, el impacto negativo de la suba de importaciones, el aumento de los costos y la falta de apoyo estatal (ver aparte). Mercedes Taboada, miembro de la Cooperativa Nueva Fuerza Campesina, dijo que “las economías regionales y los pequeños productores y campesinos estamos en emergencia total. Con el feriazo queremos que la gente vea la plata que se lleva la intermediación”. También hubo reclamos en las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes y Río Negro.