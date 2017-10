El beso entre Florencia (Violeta Urtizberea) y Jazmín (Julieta Nair Calvo) de la semana pasada fue uno de los momentos más esperados por los seguidores de la tira Las Estrellas, que se emite todas las noches por Canal 13. Sin embargo, en Mendoza el Canal 7, que retransmite la serie, decidió cortar esa escena de la repetición que dan por la tarde.

"Eso de que fue quitada la escena porque el programa se emite a las cinco de la tarde... La verdad que la censura me da mucha pena y es una gran pavada ¿Por qué muestran un beso entre un hombre y una mujer y no entre dos mujeres? No veo el por qué”, cuestionó Violeta Urtizberea en diálogo con la Revista Pronto. En Canal 13, la escena de casi dos minutos tuvo un alto nivel de audiencia: midió 14,8 puntos de rating en TV abierta, aun cuando competía con un partido de River por la Copa Libertadores.

La actriz insistió en que “la escena era totalmente ingenua y bien de novela romántica blanca, en la que los actores sólo se besan y punto”. “No es que estábamos teniendo relaciones sexuales... Ahí podría llegar a entender lo del horario de protección al menor y demás. ¿Pero un beso? No hay por qué censurarlo”, remarcó.

En su defensa, el canal mendocino apenas esgrimió que se trató de un supuesto “defecto técnico” durante la repetición de la tarde que curiosamente solo habría afectado al momento de la escena del beso.

La actitud de la emisora fue cuestionada hoy por el cómico Jey Mammon, quien a través de su cuenta de Twitter repudió la censura. “Mi deseo es que quien tomó esta espantosa decisión se dedique a otra cosa”, escribió.