#AltaTemporada Si tenés paranoias paranormales, estrenará Ghost Wars (5/10, SyFy). Si te cabe Larry David, habrá novena para Curb Your Enthusiasm (6/10, HBO). Si admirás los prontuarios, Fugitivos arrancará con capítulos sobre Chapo Guzmán, Pablo Escobar, Whitey Bulger y Gallardo (6/10, National Geographic). Si te va el sampleo hot del comic Archie, pintará segunda de Riverdale (11/10, Warner Channel). Si confiás en los hackers, encriptá la tercera de Mr. Robot (11/10, USA Network). Y si te gustan las primas lejanas, saldrá la tercera de Supergirl (11/10, Warner Channel).

#LaFiestaCervezal Artesanales, maridajes, degustaciones espumosas y bandas y djs en vivo será la oferta del Craft Beer Festival (7 y 8/10, La Aldea, Pilar), mientras que el Oktoberfest garantizará ropas típicas alemanas y más litros de birra (6 al 16/10, Parque Cervecero, Villa General Belgrano, Córdoba).

#AduanaParalela Alerta de reggae from England con UB40 en el Luna Park (6/10) y Brinsley Forde (Aswad) en La Trastienda Samsung (5/10). Además, los neoyorquinos Judge convidarán hardcore en Uniclub (6/10) y habrá cata de house con el galés Sasha (7/10, Mandarine Park) y el dúo alemán Pan-Pot (7/10, La Fábrica, Córdoba).

#HayTablas Situación de crisis de 2001, indumentaria deportiva y clase media derrumbada para Los bohemios, de Brenda Costa (jueves, La Gloria). Situación de suspenso, discriminación y abuso de poder para Algo pendiente, de Daniel Santos (sábados, Teatro Liberarte). Situación de dictaduras, Río de la Plata y sexo para La señorita Julia, con Belén Blanco (sábados, El Excéntrico de la 18º). Situación de femineidad animal, tapados de piel y sexualidad liberada para Ninfa, de Bianca Lerner (jueves, Elkafka). Situación de filosofía y zapatillas de lona, acampe patagónico y walkmans mágicos para La química diaria, de Mariano Saba (sábados, Teatro Nün). Y situación de irlandeses, recuerdos y olvidados para El regreso, dirigida por Agustín Alezzo (jueves a domingo, C.C. 25 de Mayo).

#Festivalitis Conferencias, fiestas audiovisuales, talleres, recitales, muestras, apps, realidad aumentada y feria habrá en el 17º festival de diseño TRImarchi, que del 6 al 8/10 hará más estética y funcional a Mar del Plata: habrá desde indumentaria con identidad biológica a ilustradores de la psicodelia nipona, músicos e historiadores de textiles hindúes. Además, Sónar Buenos Aires completó su grilla y anunció Sónar +D para el 26/11 en Tecnópolis: habrá experimentación y nuevas tecnologías open source, creatividad y transformaciones digitales. Y en el conurbano oeste, el festival Octubre Callejero reunirá colectivos argentinos, chilenos, mexicanos y venezolanos, además de espectáculos, peñas, ferias, compañías teatrales y organizaciones sociales en distintas sedes (5 al 15/10, octubrecallejero.com).

#CualquieraPuedeGooglear Más de 120 mil personas pasaron por la reciente Bienal Arte Joven, que premió en su segmento musical a Nahuel Briones, El Zar, Gaby Améndola Trío y Agustín Donati. Click espaldarazo. Si querés quedar escrachado, los hard-rockers Simurdiera grabarán material para su DVD en vivo (6/10, The Roxy Live). Click yo estuve ahí. El mató a un policía motorizado meterá tres Vorterix al hilo (5, 6 y 7/10); habrá dos Luna Park en fila (11 y 12/10) para Ciro y Los Persas; Attaque 77 metió otro The Roxy más por sus 30 años (11/10) y los funkosos Profesores de Tennis raquetearán Teoría de los juegos en Casa Cultural (6/10), Alma Bar de Escalada (7/10) y El Emergente de Almagro (11/10). Click de racha. Pintaron escuchas a oscuras, con sonido 5.1, del remix beatle Love y del Legend de Bob Marley (10/10, La Trastienda). Click a ciegas. Los Dalton celebrarán 24 rocanroleros años con show en Niceto Club Lado B (6/10) y los reggaeros marplatenses Reverdeser celebrarán 9 en El Quetzal junto a Mistikah & Los Hijos de Rá y el soundsystem de Buenas Yukas Combo (7/10). Click con velitas. Los celtipunkies argentos Mala Suerte estrenarán su box set Cerveza, gaitas y punk rock el 7/10 en Obras con Die Toten Hosen y el 13/10 en Groove con Mal Momento y Los Mentirosos. Click, caja. Y Amnesiac interpretará a Radiohead por el vigésimo aniversario de OK Computer (Caras y Caretas 2037). Click, juez.

#Pantallazos La edición de octubre del Muere Monstruo Muere tendrá proyección de Godzilla Final Wars, fichines argentos y ¡concurso de karaoke ochentoso con disfraz de monstruo! ¡con birra de premio! (13/10, Teatro Mandril). Además, Netflix subió a su menú el documental Foo Fighters: Back and Forth, sobre la segunda banda más importante de Dave Grohl; y Torino, el documental, de Agustín Rolandelli, investiga la historia del auto fetiche de los tuercas argentinos (Vorterix.com).

#JoystickDivision El gran aquelarre Argentina Game Show 2017 tendrá torneos de Hearthstone, Rainbow Six Siege, League of Legends, Paladins, Overwatch, Smite y visitas de productores de Assassin’s Creed Origins, entre otros (27 a 29/10, Costa Salguero).

#LeaLibrosNoLeaBasura Habrá quinta a fondo para la Feria del Libro Heavy, que el 7/10 tendrá ponencias sobre promoción de los derechos humanos desde el heavy argento, periodismo metalero, death metal e inflación, más presentaciones de libros, videoclips, performances y acústicos (C.C. La Imaginería).

#Cursos&Concursos Del 9 al 20/10, el Inamu recibirá inscripciones para su Convocatoria de Fomento 2017, que beneficiará a hasta 1064 proyectos musicales con subsidios y vales para producciones discográficas, publicaciones, audiovisuales y actuaciones en vivo (inamu.musica.ar). Todavía estás a tiempo para inscribirte en la carrera Cartoon en la que correrán por parejas, un niño y un adulto, que será el 29/10 en el Hipódromo de San Isidro (hasta el 5/10, Carreracartoon.com.ar). Y siguen las firmas para la Primera Cumbre de Bateros de la Argentina, con Bin Valencia, Gabriel Pedernera, Ray Fajardo, Tano Bonadío y Charly Carnotta, entre otros (12/10, Lucille).