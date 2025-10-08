Más de 200 alumnos y alumnas, y sus docentes, enfrentan un futuro incierto por el posible cierre del Instituto Anunciación de María, un colegio privado del barrio de Belgrano R. con más de cincuenta años de historia. El cierre intempestivo fue informado de un día para el otro a la comunidad educativa a través de las monjas del establecimiento, que en principio cerrará sus puertas a fines de este año aún cuando la matriculación para 2026 ya estaba abierta. Pese a tener una subvención estatal del 80 por ciento, la escuela argumenta problemas económicos por la tendencia a la baja de matrícula y el tradicional edificio de Belgrano saldría a la venta.

El ciclo lectivo transcurría de manera normal hasta la semana pasada. Los alrededor de 230 chicos y chicas que asisten a los niveles inicial, primario y secundario del Anunciación de María, ubicado en la calle Virrey del Pino 3541, asistían diariamente a clases y en la puerta del colegio ya se había colgado el clásico cartel que todos los años anuncia la apertura de inscripciones para el ciclo lectivo entrante. En las redes de la escuela el anuncio sigue vigente pese a que en una reunión de familias realizada el miércoles pasado, la dirección del colegio ya comunicó que el instituto cerrará tras finalizar este año.

Según pudo saber Página/12, los argumentos esgrimidos en esa reunión por la madre superiora de la Congregación Hermanas de Caridad de San Vicente de Paul de Zagreb, a cargo del establecimiento de jornada simple, se centraron principalmente en la baja matrícula que tienen los primeros años y los problemas económicos que atravesaría el colegio por esa razón. En un discurso leído, se habló del impacto en la matrícula de la baja en la natalidad y de la pandemia, de una búsqueda de "todas las alternativas posibles", y de la decisión final de cerrar el instituto y vender el edificio para afrontar las indemnizaciones del personal que la escuela deberá pagar tras bajar las persianas del establecimiento.

La noticia fue un baldazo de agua fría para las familias y los estudiantes del lugar, que de inmediato se organizaron para intentar revertir la decisión en una campaña que ya incluyó protestas a las puertas del colegio durante los tres días de esta semana. "Este reclamo será presentado ante las autoridades correspondientes, solicitando que se garantice la continuidad del colegio y del cuerpo docente", advirtieron en un comunicado y expresaron "nuestro compromiso con la educación y el derecho de los estudiantes a continuar sus estudios en su institución".

Rosana, madre de dos chicos que van al colegio desde sala de tres, advirtió a Página/12 que "una escuela no puede cerrarse como si fuera un kiosco, menos aún cuando recibe aporte estatal del 80 por ciento y pertenece a una asociación civil religiosa sin fines de lucro, sujeta a normas y controles públicos". Según indicó la mujer, referente de las familias para la difusión del conflicto, el cierre se decidió "sin proceso administrativo ni intervención de la Dirección General de Educación de Gestión Privada (DGEGP) de la Ciudad, por lo que viola derechos constitucionales, tratados internacionales y leyes educativas vigentes".

Las familias ya elevaron el reclamo a las autoridades del establecimiento pero también a la DGEGP y esperan la posibilidad de una apertura de diálogo con esa intervención. Este diario consultó a fuentes del Ministerio de Educación porteño sobre la situación del Anunciación de María y respondieron que "es un privado y, como tal, toma decisiones por su cuenta", aunque aseguraron que están "dando apoyo a las familias y estudiantes para asegurarles la continuidad escolar en el ciclo lectivo 2026". Las fuentes confirmaron que la escuela privada cuenta con un 80 por ciento de subvención estatal.

Aunque la amenaza de venta del edificio está latente, las familias pudieron averiguar que la enajenación todavía no se concretó: "Estamos a tiempo de salvar el colegio porque la propiedad no está vendida y la escuela no fue dada de baja oficialmente. Creemos que la estrategia que siguieron fue dar la noticia, cerrar el diálogo y especular con lo psicológico para que la gente se vaya en estampida. Eso les resolvería muchas cosas porque hoy es imposible que cierren con los chicos adentro", aseguró Rosana.

La "estampida", sin embargo, no parece estar cerca de ocurrir. Por el contrario, las familias y alumnos se organizan cada vez más para resistir un posible cierre. La comunidad educativa ya había realizado un proyecto interdisciplinario que buscaba sostener al colegio cuando las autoridades notificaron en 2024 que estaban atravesando la supuesta crisis económica: "Las familias trabajamos profesional y gratuitamente en un plan integral para sostener la institución, pero ese trabajo fue rechazado sin fundamentos ni diálogo por la representante legal", advirtió la mujer, que agregó que "hoy seguimos pidiendo algo elemental: apertura, diálogo y la posibilidad de aportar soluciones concretas".

Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) también manifestaron su "más enérgico repudio" al cierre del colegio y advirtieron que la decisión es "un grave retroceso en materia de derechos, tanto para la comunidad educativa como para sus trabajadores y trabajadoras". Calificaron al accionar de los responsables del colegio como "unilateral, carente de sensibilidad y alejado de cualquier principio de responsabilidad social" y reclamaron la "inmediata revisión" del cierre, garantías de continuidad laboral, "intervención urgente" del GCBA y una "rendición pública de cuentas por parte de las autoridades".