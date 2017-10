España sacó pasaje rumbo al mundial de Rusia tras golear hoy en Alicante a Albania por 3 a 0. Con este resultado, los ibéricos consiguieron el primer lugar de su grupo y condenaron a Italia a jugar el repechaje. El equipo que dirige Julen Lopetegui fue ampliamente superior a los albanos. Rodrigo, Isco y Thiago marcaron en la primera media hora de juego, en lo que fue una de las mejores producciones de la Roja, que buscará su revancha, tras ser eliminada en primera ronda en Brasil 2014, adonde llegó como el último campeón y amplio favorito.

El único dato discordante de la jornada fue el silbido general del estadio José Rico Pérez contra Gerad Piqué, el jugador del Barcelona que apoyó el referéndum independentista del domingo pasado en Cataluña y criticó públicamente la represión de la Policía Nacional. Cada vez que el defensor entró en contacto con la pelota, bajó una rechifla indisimulable.

El defensor, además, recibió una tarjeta amarilla que le impedirá de jugar contra Israel el lunes en la última ronda de la eliminatoria. Ya ha dicho que piensa seguir en el combinado español hasta el mundial de Rusia. “Es imposible poner en duda mi compromiso. Llevo aquí desde los quince años y considero esto una familia”, ha dicho sobre su vínculo con la Roja. “Yo creo que un independentista podría jugar en la selección. El independentista, y no es mi caso, no está en contra de España o de la selección. ¿Si no tienes una selección y no tienes en contra nada, y no es mi caso, repito, por qué no podría?”, se justificó.

El triunfo español dejó en segundo lugar del grupo a Italia, que no pudo pasar del empate con Macedonia, en Turín. Chiellini abrió el marcador, y luego empató Trajkovski, en un cotejo en el que la Azzurra fue amplia dominadora. Así y todo, los silbidos acompañaron a un equipo cuyo juego no termina de satisfacer, menos ante un equipo de segundo orden como el macedonio. Ahora, los italianos, que quedaron fuera de los dos últimos mundiales en primera ronda, deberán esperar rival para el repechaje.

Mientras tanto, de Europa podría salir un nuevo debutante absoluto en la Copa del Mundo: Islandia. El equipo nórdico, que el año pasado sorprendió llegando a cuartos de final de la Eurocopa, apabulló en Estambul a Turquía: 3 a 0. Con ese resultado, sólo le resta superar al débil Kosovo en su propio terreno. Tiene todo a favor, ante un rival que apenas sumó un punto en toda la eliminatoria, porque se medirán entre sí sus dos perseguidores, Ucrania y Croacia, que están dos puntos por debajo. Ambos jugarán en Kiev más por la chance de entrar al repechaje que por ir al Mundial, gracias a la caída inesperada ante los kosovares, que nadie espera.