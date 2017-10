Tangos que hablan de estos tiempos

Luego de dos discos en los que desarrollaron un repertorio tanguero propio (y a los que consideran como responsables de su refundación), 34 Puñaladas volvió a posar la mirada en obras ajenas. Pero a diferencia del ejercicio que afrontaron a fines de los 90, cuando decidieron abordar tangos reos y lunfardos de autores de las décadas del 20 y 30 (y que se nuclearon en su debut, el elogiado Tangos carcelarios , de 2004), esta vez le dieron vuelo a reversiones de autores que, como ellos, hablan de estos tiempos. Con ese eje, después de sacarle brillo a su faceta autoral con Bombay Buenos Aires (2009) y Astiya (2014), el cuarteto bonaerense lanzó Las historias del humo , disco que esta noche a las 21.30 presentarán en El Aserradero (Montevideo 1518).

Publicado a comienzos de este año, el nuevo álbum de 34 Puñaladas reúne tangos originales de congéneres como la Orquesta Típica Fernández Fierro, la mendocina Victoria Di Raimondo y Acho Estol de La Chicana. La lista se amplía con un nexo al pasado inmediato ("Candombe para el que hasta ayer reía", de Tata Cedrón) y también a las generaciones que heredaron su mirada tanguera (como Hernán Cabrera de Ciudad Baigón, Guido Iacopetti de Sexteto Fantasma, Pablo Ciliberto de Agua Pesada o Sebastián De Mattei de La Petitera). Y hay, también, dos piezas que sorprenden por su origen: "La mitad" del power trío Acorazado Potemkin y "Porque hoy nací", obra creada por Javier Martínez en Manal.

"En este disco hacemos un recorte bastante amplio, porque hay contemporáneos como la Fernández Fierro o La Chicana, pero también hay una mirada atrás hacia el Tata Cedrón, como una especie de referente y como una especie de eslabón entre los clásicos y la generación nuestra. Y también mirando al futuro: creo que algo de lo que más satisfacción nos da, a poco de cumplir veinte años de trayectoria, es que se pudo consolidar una generación posterior que es muy talentosa y muy numerosa. Cuando empezamos éramos seis o siete grupos y ahora se ha federalizado. De hecho hace poco estuvo la Orquesta Utópica de Rosario tocando en el CAFF, donde nosotros también participamos, y ya vemos que todo este movimiento tiene una expansión", detalla Edgardo González, quien forma la línea de guitarras junto a Maximiliano Cortez y Juan Lorenzo en el quinteto que completan Lucas Ferrara en guitarrón y Alejandro Guyot en voz.