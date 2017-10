El juez federal Daniel Rafecas citó a indagatoria al ex ministro de Planificación y actual diputado nacional Julio De Vido, en el marco de la causa en la que se investigan irregularidades en una ampliación de gasoductos adjudicada a la constructora brasileña Odebrecht. El magistrado citó al ex funcionario para el 5 de diciembre y también dispuso que sean indagados el ex secretario de Energía, Daniel Cameron; el ex subsecretario de Energía Eléctrica, Bautista Marcheschi; y el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar.

En la causa se investiga el presunto direccionamiento del “Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008” en favor de la constructora brasileña que está en la mira de la justicia de distintos países luego de que se revelara que pagó coimas en varias partes del mundo para acceder a contratos de obras públicas.

El plan, una obra pública que alcanzó a la totalidad de los gasoductos que atraviesan el país, fue adjudicado a Odebrecht a fines de 2006 con un presupuesto inicial de más de 2.300 millones de dólares. El juez sospecha que los funcionarios imputados -junto a los directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), Luis Beuret y Julio Bragulat, que también fueron citados a indagatoria- intervinieron en la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.