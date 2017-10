Desde Corrientes

Para hoy hay pronóstico de lluvia, el mismo que no se cumplió ayer. La inestabilidad climática y las altas temperaturas expusieron a los habitantes de la ciudad de Corrientes a distintas situaciones: sol, lluvia, chubascos torrenciales, granizo y nuevamente sol con una brisa que siempre llega desde el río Paraná. Con la misma incertidumbre que la del clima, los correntinos elegirán hoy su futuro gobernador. En el cuarto oscuro 41 habrá boletas, con tres fórmulas a la gobernación (unas 2000 colectoras en toda la provincia) pero solo dos con chances de quedarse con el premio mayor. Por un lado la del oficialismo provincial (Eco+Cambiemos) que con el diputado radical Gustavo Valdés propone (tras 16 años de gobierno) “alinear a la provincia y los municipios con el gobierno nacional” de Mauricio Macri, quien llegó a Corrientes en los últimos días para anunciar obras y respaldarlo. Enfrente, el senador y ex medallista olímpico, Carlos “Camau” Espínola, que logró aglutinar detrás de su candidatura –y su buena imagen como ex intendente de la ciudad capital– al grueso del peronismo en Corrientes Podemos Más y da la pelea proponiéndose como “el verdadero cambio” en la provincia.

La última semana se intensificó y endureció la campaña. El presidente Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, llegaron a Corrientes para anunciar obras con el actual gobernador Ricardo Colombi (candidato a senador provincial) y apoyar al candidato oficialista a sucederlo, el diputado nacional por la UCR, Gustavo Valdés, acompañado en la fórmula por el actual vicegobernador Gustavo Canteros. En todos esos actos, el oficialismo insistió con su slogan de alinear al gobierno provincial con el nacional.

Los ministros macristas no dudaron, tampoco el Presidente, en utilizar su predica preferida de confrontar con el kirchnerismo y emparentar a su principal contrincante con el gobierno anterior.

Cerca de Espínola y dentro de Corrientes Podemos Más enfrentaron la embestida nacional como un aliciente. “Si necesitaron que vinieran todos ellos a hacer campaña es porque nosotros no estamos tan mal”, repiten todavía a horas de la elección y completan con una humorada: “al menos le ganamos como tendencia en Google hasta el propio Presidente”, en referencia a la tendencia que muestra a Camau como el nombre más solicitado en el buscador por los Correntinos, con pico altísimos que superan a Macri, duplican a Colombi y deja muy atrás a Valdés. El equipo de campaña del candidato peronista dedicó un gran esfuerzo de sus tareas a las redes sociales.

Espínola también se puso la campaña tradicional al hombro. La última semana encabezó junto a su compañero de fórmula, el ex senador radical y actual referente de massismo correntino, Eugenio “Nito” Artaza, una serie de populosas caravanas en ciudades del interior y un acto multitudinario con 25 mil personas (según calcularon los organizadores) en Goya, mezclado con innumerables recorridas sorpresas de Camau a barrios de la ciudad de Corrientes, donde conserva buena imagen por su gestión al frente del municipio.

Las últimas horas antes de la veda electoral también causaron sorpresa. El gobernador Colombi llamó el viernes a una conferencia de prensa a las 7 de la mañana para hacer “importantes anuncios”. Aunque finalmente, fue un balance de sus dos últimos mandatos al frente de Corrientes (tiene un tercero antes) y ratificar sus postulados de alineamiento con la Nación. Aunque canales y radios cortaron la transmisión a las 8 (el comienzo de la veda), la cadena provincia que había logrado armar Colombi dejó sin espacio en los medios al candidato opositor.

Las encuestas tampoco parecen ser un termómetro adecuado para los correntinos. Especialmente después de la inesperada derrota del peronista Fabián Ríos, que iba el 4 de junio por su reelección como intendente de la Ciudad de Corrientes, donde todas las consultoras le auguraban un holgado triunfo. Para esta elección no se publicaron encuestas pero que las hay, las hay. El oficialismo muestra por lo bajo una propia que le augura un triunfo cómodo, pero que genera dudas en propios y extraños. Desde Corrientes Podemos Más, afirman que la cantidad de “indecisos” hace “imposible una proyección seria”, aunque le adjudican gran parte de la indefinición al temor de los correntinos, que dependen en su mayoría del empleo público, de blanquear sus inclinaciones políticas.

Para hoy se mantiene el pronóstico de lluvias y una temperatura que treparía hasta 27 grados. Habrá que pasar la jornada para ver si se cumple. Los votos se empiezan a contar a partir de las 18 horas, la multiplicidad de centenares de colectoras complicará la tarea. Pero oficialismo y oposición tienen montadas sus estructuras sobre mesas “testigo” y sus propios software para una “proyección rápida” de la elección a gobernador.