Esta mañana el gobernador correntino Ricardo Colombi se presentó a votar al grito de “¡Buen día, drogadictos!”. En esos términos saludó a los periodistas que cubrían las elecciones provinciales y que lo esperaban en la puerta de la escuela 83 de Mercedes. En esa localidad de Mercedes le tocaba votar al actual gobernador, en el poder desde hace 16 años, cuyo sucesor, Gustavo Valdés (Encuentro por Corrientes+Cambiemos), que cuenta con un fuerte respaldo del presidente Mauricio Macri y el ministro Rogelio Frigerio, se enfrentó hoy en las urnas al senador peronista Carlos “Camau” Espínola (Corrientes Podemos Más). Después del exabrupto por el cual no sintió la necesidad de disculparse, Colombi votó y se retiró negándose a dar declaraciones para la prensa.

La frase quedó registrada por los camarógrafos que en ese momento lo enfocaron con intenciones de iniciar una entrevista, pero el mandatario los esquivó y aceleró el paso preguntando "¿cuál es mi mesa?", visiblemente fastidiado. El periodista de FM Impacto de Mercedes, Javier Ponce, quien además dirige un portal de noticias, filmó el episodio frente a un grupo de trabajadores de prensa que se había agrupado en el pórtico principal del colegio.

No es un hecho aislado, en julio durante una conferencia de prensa en la que participó junto al ministro del interior Rogelio Frigerio, Colombio se enfureció frente a las preguntas de un acreditado -quien quiso saber quién sería el candidato a gobernador- y le respondió tratándolo de “boludo” e “idiota”. "Qué boludo que sos amigo" y "No es más idiota porque no puede", fueron las expresiones del gobernador investigado por la supuesta protección de una red de trata de personas y vinculado a un comandante retirado de Gendarmería por explotación sexual de mujeres en Paso de los Libres.