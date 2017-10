El ex ministro de Economía Domingo Cavallo, autor del Plan de Convertibilidad, afirmó que “hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90”, por lo que ve "muy orientado" al Gobierno. El padre del corralito recordó además que muchos funcionarios actuales trabajaron con él en el pasado y advirtió que el Gobierno debe hacer un ajuste después de estas elecciones legislativas ya que, "si lo posterga, le puede explotar en sus propias manos".

En una entrevista con el diario El País, de Madrid, el ex funcionario de la dictadura y titular del Banco Central –quien se encargó de estatizar la deuda privada- dijo además que envía cada mes un informe a ese organismo ahora dirigido por Federico Sturzenneger (que fue su secretario de Política Económica en 2001) y aseguró que sabe "que lo leen".

Consultado sobre cómo ve al gobierno de Macri, Cavallo respondió: "Lo veo muy orientado. Argentina debe insertarse en la economía mundial y no tratar de aislarse, como hizo entre 2002 y 2015". El economista, a cargo del Ministerio de Economía cuando estalló la crisis de 2001 que terminó con el gobierno de Fernando de la Rúa, remarcó que hay "una gran coincidencia" con sus propuestas, "en el sentido de que el gobierno de Macri quiere volver a tener una moneda estable y una economía con baja inflación, como tuvimos en los 90".

"En los 90 pasamos de una economía cerrada, igual de la que heredó Macri, y la transformamos en una economía abierta. Por eso vinieron tantas inversiones y hubo ocho años consecutivos de crecimiento vigoroso, a tasas del 8 y 9 por ciento, con inflación prácticamente en cero", afirmó.

Cavallo aseguró que desde el Banco Central "no" lo consultan, aunque aclaró que escribe "un informe todos los meses. Se los envío y sé que lo leen. Todos los que están en el Gobierno trabajaron en algún momento conmigo, salvo los que son muy jóvenes, entonces eran niños. Macri también tuvo mucha relación conmigo, él como empresario y yo como ministro".

El ex funcionario de la dictadura consideró además que asesores como Jaime Durán Barba son los que aconsejan a los gobiernos "no hacer ajustes" para evitar "en lo inmediato alguna pérdida de votos". "Durán Barba será un buen estratega de campaña pero es un muy mal consejero de Gobierno. Las cosas que hay que hacer hay que hacerlas, porque si no agrava más los problemas hacia el futuro", advirtió.

En esa línea, cuando se le preguntó si cree que Macri hará un ajuste después de las elecciones legislativas del 22 de octubre, Cavallo contestó: "Yo creo que sí. Si lo posterga, le puede explotar en sus propias manos".