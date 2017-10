Cristina Kirchner no hizo referencia ayer a la nueva citación que le cursó el juez Claudio Bonadio, en este caso por el Memorándum con Irán, pero sí destacó las versiones sobre la supuesta “lista negra” que tendría el presidente Mauricio Macri de más de 500 personas a las que les gustaría ver presas o, como se dijo en una nota, “mandar en un cohete a la luna”. “Esto es muy malo para la democracia, para las instituciones y para todos los argentinos”, sostuvo la ex presidenta. “No queremos tener un presidente que tenga listas negras, queremos un presidente que se preocupe por otras listas que me preocupan como las listas de precios de los supermercados, de los remedios y de las tarifas de gas y luz”, agregó la candidata a senadora en el acto que encabezó ayer en Maquinista Savio, municipio de Escobar, ante una multitud.

CFK aprovechó lo de las listas de supuestos “mafiosos” que Macri dice tener en la mira, que varios medios cercanos al Gobierno se encargaron de difundir en los últimos días, para relacionarlo con las listas del supermercado, seguro más apremiante para los bonaerenses. “Muchas personas dejaron de comprar primeras marcas y van por segundas o terceras marcas, de los remedios que han aumentado exponencialmente. ¿Por qué no se pone a controlar un poquito la lista de los medicamentos en lugar de estar haciendo listas negras de otros compatriotas?”, insistió la ex presidenta.

En ese sentido, le pidió a los militantes que “redoblen los esfuerzos para convencer a los que han votado oposición y no a nosotros o que no fueron a votar. Tenemos que juntar muchas voluntades para que gane la lista que nos importa a nosotros que es la lista de los supermercados y de los remedios”.

“Es la lista de Unidad Ciudadana que va a representarlos y fundamentalmente va a ponerle un freno a tanto ajuste y tanto disparate”, agregó, aunque ya estaba claro. Cristina Kirchner fue recibida en Maquinista Savio por el intendente de Escobar Ariel Sujarchuk, la candidata a diputada por Unidad Ciudadana Laura Russo y el candidato a concejal Juan Carlos Toledo. Ante militantes y simpatizantes, la ex presidenta dedicó un tramo de su discurso al estado de la salud pública, el tema de tapa de la edición de ayer de PáginaI12. “La salud pública se está desplomando. Han empeorado los índices de mortalidad infantil y de salud. No vamos a parar hasta que vengan a inaugurar el hospital de Garín”, advirtió CFK. Añadió que “parece mentira que anuncien un plan de cobertura de salud, que anuncien coberturas gratuitas que ya existen y que no inauguren cinco hospitales prácticamente terminados que atenderían a cientos de miles de bonaerenses”.

Cerró con una propuesta: “Hay que frenar el ajuste como pasó con el 2x1. La gente salió a la calle y las llenó de voluntad para decir que ´Nunca Más´ y que no iban a soportar eso. Los que habían hablado a favor tuvieron que dar marcha atrás porque hubo una unidad, que no era diciendo que yo soy de tal cosa o soy de tal otra, sino diciendo que yo no estoy de acuerdo con esto”.

En uno de sus latiguillos de campaña para las elecciones del 22 luego de conocido el resultado de las PASO, Cristina Kirchner reclamó el voto para que sea Jorge Taiana y no Gladys González el tercer senador por la provincia de Buenos Aires. “Necesitamos que Jorge Taiana sea senador, es un hombre que sabemos lo que va a votar y lo que nunca va a votar como leyes en contra de los trabajadores, la industria nacional”, destacó. También pidió el esfuerzo para cuidar los votos el domingo de las elecciones. “Hay que fiscalizar bien e ir a buscar a cada compatriota”, propuso. La ex presidenta firmó remeras y banderas, se sacó selfies con la gente y hasta se animó a unos pasos al ritmo tropical de La Nueva Luna.