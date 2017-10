El ex ministro de Transporte y candidato a senador por Cumplir, Florencio Randazzo, afirmó que la candidatura de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner “es funcional” al gobierno de Cambiemos, ya que a pesar del descontento por el tarifazo y la falta de empleo, muchos ciudadanos terminan votando a Macri para votar en contra de la ex mandataria.

“Tengo diferencias de fondo con el actual gobierno, soy sumamente crítico, pero la candidatura de Cristina trae a discusión lo peor del pasado”, sostuvo Randazzo en la entrevista que le hizo el periodista Chiche Gelblung para Crónica TV. En ese sentido, el ex ministro sostuvo que CFK “es funcional” al Gobierno porque buscan “discutir siempre mirando al pasado y Cristina lo habilita a eso”.

“Le dije a Cristina que no era conveniente que fuera candidata, que iba a terminar perdiendo con quien sea, porque lo que hace la candidatura de Cristina es discutir cosas del pasado y hay que discutir el presente”, afirmó Randazzo. También señaló que el Gobierno tiene un ideal liberal “equivocado”.

“Tengo una idea de país totalmente diferente”, buscó diferenciarse el ex ministro, quien consideró al peronismo como una corriente humanista. "La ambición personal no puede estar por encima de la ambición colectiva”, afirmó el ex ministro, que volvió a ratificar su adhesión al peronismo. “Fui, soy y seré peronista”, dijo.

“Tuvimos una política equivocada de tarifas y terminamos subsidiando a un montón de argentinos que podían pagar”, fue autocrítico el ex funcionario, aunque remarcó que la sociedad “ya nos cobró esos errores” haciendo referencia a las derrotas electorales de 2013 y 2015.

“Cristina es la única que no nos garantiza la victoria en 2019. Cristina tenía otra responsabilidad, la de generar su propio relevo. En el 2019 puede haber un presidente peronista en la medida en que el peronismo construya una nueva mayoría en confrontación con este Gobierno”, afirmó Randazzo y remarcó que a CFK “le faltó grandeza para determinar que la estrategia iba más allá de su candidatura”.