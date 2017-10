Inmigración descontrolada

Documentación, mire la cámara, una huella, ahora vaya y toque. El reggaetonero venezolano Nacho –ex Chino & Nacho– agitará en Córdoba (24/10, Quality). La performer española Christina Rosenvinge animará Crobar (27/10). El indreampopero yanqui Washed Out enchufará en Crobar (2/11). El español Arkano rapeará en el Ego Fest (3/11, Groove). El californiano Dâm-Funk meterá boogie en Niceto Club (8/11). CJ Ramone desafiará ánimas punk-rockers en Niceto Club (11/11) con el californiano Jiro Okabe como invitado. Los brasileños Monobloco percutirán en la C.C. Konex (16/11). La neocelandesa Parris Goebel hip-hopeará en el Teatro Coliseo (20/11). Los estadounidenses Obituary deathmetalearán en Uniclub (21/11). Los suizos Adriatique gatillarán en Córdoba (25/11, La Fábrica). Los jamaiquinos The Wailers seguirán peleándole el récord a los Die Toten Hosen en Obras (8/12). Damo Suzuki meterá kraut-revival en ND Teatro (13/12). Y para el año que viene, los nipones Toe pos-rockearán en Niceto Club (25/1), los españoles Vetusta Morla popearán en el Teatro Opera (23/3), los suecos Backyard Babies punkearán en Niceto Club (24/3) y el irlandés Niall Horan, de la boy-band One Direction, solisteará en el Luna Park (6/7). J.A.