La suspensión de la presentación del libro de Los Monos , por la interrupción y advertencias de Lorena Verdún -ex pareja de Claudio "Pájaro" Cantero-, derivó en la decisión del Sindicato de Prensa de Rosario (SPR) de ir a la justicia "para que no se naturalice". "Así como ustedes averiguaron de mi familia, voy a averiguar de la familia de ustedes", les advirtió Verdún. La preocupación y el repudio llegaron a la esfera nacional: la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se hizo eco del tenso momento que se vivió anteanoche en el Espacio Cultural Universitario (ECU), cuando la mujer lanzó improperios y acusaciones hacia los periodistas Hernán Lascano y Germán de los Santos. El SPR manifestó que "la 'advertencia' no debe tomarse como una expresión anecdótica, porque está relacionada a una de las más fuertes temáticas de violencia y muerte ocurridas en la ciudad". La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas y el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) también repudiaron. A poco más de veinte minutos de iniciada la presentación del libro, y cuando Roberto Caferra había terminado la introducción en la que destacó la "valentía" de los autores; Verdún entró caminando por el pasillo y se sentó en la segunda fila, desde donde los increpó, mientras De los Santos hablaba: "Ese que está ahí es el padre de mis hijos", dijo señalando la tapa del libro. Como no podían callarla, personal de seguridad del lugar advirtió que tendrían que cerrar el espacio. Ante ello, Lascano suspendió la actividad desde el micrófono.

"La presentación será simplemente para dejar constancia de los hechos en una fiscalía. Queremos institucionalizar lo que pasó porque fue serio. Sobre todo porque viene de un familiar directo de gente acusada de cometer delitos de los más graves del Código Penal. No es para dejarlo pasar", dijo Lascano a este diario. "Fue un hecho grave. Presentamos un libro periodístico de un trabajo ultra chequeado que tuvo muy buena recepción en los lectores; y que se produzca un hecho así es muy llamativo y enciende las alertas", agregó De Los Santos en LT8 .