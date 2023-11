La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, confirmó que el organismo pedirá una reunión con Javier Milei, aunque lamentó los ataque recibidos por el mandatario electo y su vice, Victoria Villarruel: “La Secretaría de Derechos Humanos debe continuar”, expresó en declaraciones a la AM750.

Además, adelantó que pedirá una reunión con el presidente electo luego de que asuma para hablar sobre el trabajo que realizan las organizaciones de DD.HH. y saber cuál será el futuro de ellas con el nuevo gobierno.

"Hay que esperar, (Milei) todavía no asumió. Está haciendo lo que le parece que hay que hacer. Nosotros, a partir del día siguiente, empezamos a pensar en el futuro y qué actividades vamos a hacer. La vida continúa. Nada nos va a parar. Vamos a buscar los nietos que faltan. La gente ya nos conoce, nos ama, nos han premiado", aseguró.

Y agregó: "El pueblo soberano lo votó y uno tiene que respetarlo, a pesar de que creo que esto es peligroso. Pero de todas formas, acá estamos. Los organismos, siempre unidos. Abuelas tiene mucho para hacer todavía".



Aún así, la referenta de los DD.HH. señaló que "el sentido común va a primar en este Gobierno", aunque "si hay algo que contraríe lo que hacemos, buscaremos los medios para rebatir eso".

"La Secretaría de Derechos Humanos debe continuar"

Uno de los puntos que Estela de Carlotto y los organismos de derechos humanos abordarán con el nuevo jefe de Estado es si continuará o no la Secretaria de Derechos Humanos, ya que, sostuvo, "es necesaria".

Asimismo, apuntó contra las declaraciones de la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel sobre la exESMA: "Se cree dueña de la exESMA y quería transformarla en un campo de no sé qué. Es un lugar convertido para la memoria y el reconocimiento de los culpables y para trabajar con el mundo de los secundarios y primarios de las escuelas, que a veces no se da la historia tal como era, y nosotros, respetuosamente y con los términos necesarios, queremos que sepan qué pasó, qué no debe pasar y qué comportamiento debemos tener ante esta situación".

Por último, recordó que el expresidente Mauricio Macri nunca quiso recibir a las Abuelas de Plaza de Mayo. "Nosotros con Macri pedimos una audiencia para hablar de las necesidades institucionales y nos respondieron con una carta que decía que no estaba dispuesto a recibirnos y que de ahora en más habláramos con otra persona, como diciendo 'no me molesten, no tengo tiempo'".

"Nosotras tenemos una manera de nunca darnos por vencidas, somos muy poquitas, y hay nietos que están formados para representarnos", concluyó.