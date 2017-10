Una gran ola de críticas cayó sobre la diputada oficialista y candidata de Vamos Juntos, Elisa Carrió, por sus dichos sobre la desaparición de Santiago Maldonado. “Hay un 20 por ciento de posibilidades de que este chico esté en Chile con el RIM (sic)”, sostuvo durante un debate de candidatos el miércoles por la tarde. “Le agradezco que si tiene esas especulaciones se presente ante el juez, le informe lo que son, así encontramos a Santiago, por lo menos en un 20 por ciento”, le respondió con ironía Sergio Maldonado, hermano del joven. Los cuestionamientos se multiplicaron entre organismos de derechos humanos, dirigentes de la oposición como Daniel Filmus, Nicolás del Caño, María del Carmen Verdú y el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, quien recordó que se decían frases similares de los desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar.

La líder de la Coalición Cívica y socia del presidente Mauricio Macri habló del caso Maldonado ante una pregunta del candidato del FIT, Marcelo Ramal, quien le reprochó que se no hubiera manifestado en más de dos meses de ocurrida la represión de Gendarmería Nacional en la que se vio por última vez al joven artesano. La diputada aseguró que ella está “investigando” el caso y defendió al Gobierno al sostener que “no tiene nada que ver” con el hecho. “Yo quiero la aparición con vida y estoy investigando. Estoy trabajando en eso. No sé si está en Chile. Cuando sepa que no está en Chile voy a hablar”, afirmó sin dar ningún elemento para respaldar esa hipótesis.

El joven había sido visto por última vez el 1 de agosto en la ciudad chubutense de Esquel, luego de la represión por parte de la Gendarmería Nacional a una protesta mapuche. Horas antes el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, estuvo reunido con autoridades de esa fuerza.

Carrió evitó hacer un respaldo explícito de la ministra Patricia Bullrich al reconocer que la defendió “pero no por el caso Maldonado sino por su lucha contra el narcotráfico”. Luego sostuvo que “si existió un hecho por parte de alguien de Gendarmería, tiene que ir preso por asesinato y el resto (de los agentes) por encubrimiento”. La versión de que Maldonado está en Chile fue fogoneada desde los medios de comunicación afines a la gestión Cambiemos y luego minimizada por los propios investigadores. La familia Maldonado sostuvo que esa hipótesis intenta “desviar la investigación” y hasta la propia Interpol Chile desmintió la existencia de un cuerpo similar al del joven en las morgues de la región sur de ese país.

El hermano de Maldonado reiteró ayer que la principal hipótesis apunta a la Gendarmería: “Santiago no cruzó el río, se entregó. Y si se hubiera metido, nadie se puede quedar ahí, porque es bajo y no tiene corriente. Prefectura dijo que por ahí no puede pasar nadie. Él fue detenido, se entregó”, detalló Sergio, quien cuestionó el uso “político-partidario” del caso. “Es inentendible que haya un grupo de personas que defienda la desaparición forzada de personas”, aseguró y agregó que “la desaparición” de Santiago “no es partidaria”. “Desde el primer momento que nos empezaron a atacar con hipótesis falsas, hay que estar preparado para cualquier cosa”, completó.

El ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, se refirió a las declaraciones de Carrió con una ironía: “Hay un 80 por ciento de chances de que Maldonado esté en París con una mina. Es lo que se decía en otro tiempo”.

Desde Unidad Porteña reiteraron el pedido de aparición con vida de Maldonado. Tanto Daniel Filmus como el resto de los postulantes de la boleta difundieron sus fotos junto a la imagen del joven artesano. “Todo por una banca: Carrió antes era una denunciadora serial, ahora es una encubridora serial”, remarcó la ex diputada y ex embajadora Alicia Castro. El referente de la agrupación Los Irrompibles y postulante a legislador de Unidad Porteña (UC) Leandro Santoro calificó de “patéticos” esos dichos y sostuvo que a la legisladora se le debiera “preguntar de dónde sacó” esa versión sobre la presencia del joven en Chile. El dirigente de origen radical, Leopoldo Moreau, candidato de Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires, se pronunció en el mismo sentido: “Carrió se sumo al encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado. ¿Todavía queda algún radical y alfonsinista que la votaría?”, preguntó.

La abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) María del Carmen Verdú, indicó que Carrió, con sus palabras, “muestra la única cara de Cambiemos”. Desde el FIT, Nicolás del Caño advirtió que los dichos de Carrió están vinculados con la estrategia oficialista para desviar la investigación. “Los dichos de Carrió en el debate son una barbaridad que tiene una concordancia con el discurso oficial”, remarcó. Para Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, “Elisa Carrió tiene el triste papel de encubridora de la corrupción de Macri y Larreta y legitimadora de los más ricos que saquean Argentina”.