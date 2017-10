La candidata a senadora de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, encabezó un acto en Hurlingham organizado por el intendente Juan Zabaleta, quien hasta hace poco era uno de los principales apoyos territoriales del candidato del Frente Cumplir, Florencio Randazzo. “Necesitamos que Unidad Ciudadana se convierta en la fuerza opositora a este modelo”, sostuvo la ex presidenta al realizar una convocatoria a peronistas, socialistas, radicales y quienes estén en defensa de los intereses nacionales a votar su lista en las elecciones del 22 de octubre.

Cristina Kirchner y Zabaleta ya habían compartido una foto juntos la semana pasada en un encuentro en el Instituto Patria. Ayer fue el turno de formalizar con un acto en el Centro Cívico Leopoldo Marechal, en Villa Tesei, partido de Hurlingham. CFK agradeció el gesto de Zabaleta y envió un mensaje a los peronistas. “A vos, que sos un compañero peronista, pero que tenés algún desacuerdo y en las PASO no nos votaste, qué grande pueden ser las diferencias entre nosotros frente a las políticas neoliberales de enfrente y el ajuste que viene”, lanzó.

También planteó la necesidad de limitar el nivel de endeudamiento, algo que indicó que debía hacerse sin demoras. “Es necesario ahora, hoy, ponerle un límite a tanto saqueo”, sostuvo. Agregó: “ayer nos endeudamos en 800 millones de más. El año que viene vamos a tener que pagar 406.600 millones de intereses”. No sólo se ocupó de la gestión de Cambiemos sino que también repartió a los espacios opositores que encabezan Sergio Massa y Florencio Randazzo. “Algunos ponen más énfasis en criticarnos a nosotros que en denunciar las cosas que le están pasando al pueblo argentino”, deslizó, siempre en el plan de capturar votos de peronistas. En esa línea, encabezará un multitudinario acto por el día de la lealtad en la cancha de Racing. “Este lunes en Racing quiero que vaya toda la familia con sus hijos”, dijo la ex presidenta. “No nos interesa la nostalgia de lo que pasó, nos interesa el compromiso y la voluntad de cada ciudadano y ciudadana para transformar hoy la Argentina y ponerle un límite al ajuste, porque al que no llega a fin de mes le importa que haya una solución hoy”, dijo. Ante una concurrencia de vecinos y militantes, Cristina Kirchner lanzó: “Maquillan el lenguaje, más de lo que me maquillo yo. Es el decálogo de la mentira macrista”, una frase que generó risas y aplausos.