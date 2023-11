Franco Mogetta, exfuncionario del Gobierno de Córdoba durante la administración de Juan Schiaretti, tiene todos los números puestos para ser designado como secretario de Transporte del futuro gobierno del presidente electo, Javier Milei. Así lo confirman terminales del peronismo cordobés como también de La Libertad avanza. Mogetta tendrá como principales desafíos la revisión del sistema distribución de los subsidios y la actualización tarifaria, la licitación de la hidrovía, además del futuro de Aerolíneas Argentinas. Al mismo tiempo, se habla de otro funcionario cordobés para la Anses.

Mogetta es, hasta ahora, el titular de Transporte en el gobierno de Córdoba. Sin embargo participó este jueves en la primera reunión para ordenar la transición con las actuales autoridades y el designado nuevo superministro de Infraestructura, Gustavo Ferraro. Ex empresario del transporte en Catamarca, se sumó a la gestión pública durante el último mandato de Schiaretti y su designación forma parte de los acuerdos políticos entre el mandatario provincial y el presidente electo Javier Milei.

A la vez presidió el Comité Federal del Transporte y mantuvo una relación conflictiva con los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Transporte, Diego Giuliano, por los subsidios tarifarios para las líneas de colectivos del interior del país y el sistema de la tarjeta SUBE en la capital cordobesa.

Entre los principales desafíos que afrontará será la revisión del esquema de distribución de los subsidios para el funcionamiento de las líneas urbanas de colectivos, los cuales se destinan casi en un 85 por ciento a las empresas de la región metropolitana del AMBA. También tendrá que implementar los nuevos ajustes en los cuadros tarifarios de los colectivos y trenes de pasajeros.

En su área también le tocará definir el futuro de Aerolíneas Argentinas, solucionar las concesiones vencidas como las de Ferroexpreso Pampeano, del Central Argentino y Ferrosur Roca, además de definir el futuro de la ferroviaria estatal que opera las redes cargueras de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza.

También deberá encargarse de encarrilar las provisorias extensiones contractuales de Metrovías, la operadora de la línea Urquiza y de Ferrovías, que opera el Belgrano Norte.

No menos importante será la definición de la política portuaria, con la demorada reprivatización de las terminales del puerto de Buenos Aires y además y una nueva licitación para adjudicar a operadores privados el dragado y balizamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay.

¿Giordano por Píparo?

Por su parte, el actual ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, pide pista para ocupar la gerencia de Anses, cargo para el cual se había casi que oficializado a Carolina Píparo.

Giordano no sería proclive a una idea de shock, sino que sería más proclive a políticas gradualistas. De hecho, en la presentación de su libro Una vacuna contra la decadencia planteó diferencias entre ajuste y ordenamiento: "Ajuste es suspender la obra pública, despedir, alterar la movilidad previsional para conseguir efecto inmediato... pero eso no arregla las cosas, o no se puede hacer porque es insostenible. En el ordenamiento se ve cómo adapto lo que tengo para tener mejores resultados. Gradualmente, sí, irá bajando el gasto".

Eso sí, si bien pregona no alterar la movilidad previsional, una de las medidas más recordadas de los últimos años en Córdoba fue la modificación al régimen de jubilaciones y pensiones de la provincia para reducir el déficit de la caja.



En el libro que escribió, Giordano afirma: "La principal limitante dentro del sector público es carecer de las capacidades para asignar (los recursos) con pertinencia y administrarlos eficientemente". En otro pasaje se lee: Muchas veces la principal carencia no es la escasez de recursos, sino la falta de capacidad para administrarlos bien. Esto lleva a la principal conclusión que invalida el planteo de Barrionuevo. No sólo se necesitan funcionarios honestos, sino idóneos". A su juicio, "la ineptitud y la desidia provocan dentro del sector público más daño que la corrupción".