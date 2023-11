Los supermercados advirtieron a sus proveedores que no recibirán los productos con precios que excedan los fijados por el Gobierno, lo que podría generar desabastecimiento. "Considerando la situación actual en la que se registran fuertes aumentos de precios, destacamos la necesidad de proceder con extrema prudencia", señalaron la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) en un comunicado.

Entidades del comercio mayorista y minoristas vienen denunciando que las empresas distribuyeron listas de aumentos de precios de entre un 25 y un 45 por ciento, ante la versión de que el nuevo gobierno eliminará los controles y programas dispuestos por la actual administración.

Ambas entidades advirtieron a los proveedores que "lamentablemente" se verán "obligados a no recibir aquellos productos cuyos precios excedan los límites de aumentos establecidos por la Secretaría de Comercio de la Nación, en defensa de los bolsillos de nuestros clientes", lo que podría generar desabastecimiento de algunos productos.

Al criticar los recientes aumentos de precios de las empresas ambas cámaras señalaron: "No podemos perder de vista que, en definitiva, los perjudicados por los aumentos excesivos de precios son los consumidores, la gente que debe enfrentar esta situación con bajísimos niveles de ingresos".

El comunicado conjunto de las dos entidades agregó: "Los supermercadistas, -que no somos los formadores de precios-, dependemos total y exclusivamente de los precios que fijan nuestros proveedores".

"Por eso es que los instamos a respetar las pautas fijadas por el Gobierno Nacional, en aquellos casos en que sean alcanzados y a proceder con suma prudencia, si no lo están", añade la declaración. La CAS y FASA señalaron que entiende que "esta es una situación transitoria producto de la incertidumbre que genera el cambio de Gobierno en un entorno de elevadísima inflación, con variables económicas profundamente deterioradas y ante seguras modificaciones en la política de precios que fijará la nueva administración gubernamental".

Los supermercadistas pidieron por último a los proveedores trabajar juntos "en la producción primaria, la industria y el comercio, fortaleciendo el vínculo profesional" que los "une, pensando siempre en el fin último de todas las acciones, la gente que necesita los productos que se les ofrece".

La comunicación de los supermercados se suma a la advertencia que el miércoles realizó el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, sobre aumentos de precios y faltantes de mercadería en grandes mayoristas.

"Hoy (por el miércoles) le pedí a todos los colegas que nos envíen fotos de los cambios de precios para ayudarnos a todos a actualizarnos, también recorrí tres mayoristas y la cantidad de faltantes es impresionante, hay mercadería que desapareció del mayorista. Me llama la atención que en los mayoristas falte la mercadería", dijo Savore en declaraciones radiales.

Savore relató que cerró su negocio el lunes y que el martes se encontró con un 30 por ciento de aumento. "Lo genérico de comestible está en un 25 por ciento aproximadamente, y lo que es higiene personal es un 30 por ciento o un poco más, es un desastre. Creo que en el medio de todo esto hay demasiada especulación", manifestó.

El dirigente señaló que "las empresas que están llorando en estos años han ganado mucha plata, siempre buscan ellos la oportunidad para llenarse los bolsillos" y agregó: "No estoy en contra de que un empresario gane plata pero la verdad no me gusta que ganen destruyendo el bolsillo del laburante".