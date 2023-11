Jorge Macri comenzó a confirmar los primeros lugares en el nuevo gabinete porteño. El jefe de Gobierno electo anunció que Néstor Grindetti será su jefe de Gabinete. Excandidato a gobernador bonaerense e intendente saliente de Lanús, Grindetti tiene la virtud de contener a todas las tribus del PRO. Lo secundará Gabriel Sánchez Zinny, ex titular de Educación de María Eugenia Vidal. Ya suenan nombres para las distintas áreas: la particularidad es que ninguno es del sector radical de Martín Lousteau, que sería completamente excluido del nuevo gobierno porteño.



El jefe de Gobierno comenzó, de a poco, a confirmar los nombres de su gabinete que vienen circulando. Comenzó por Grindetti, del que dijo: “Néstor Grindetti conoce la Ciudad como pocos: fue Ministro de Hacienda entre 2007 y 2015, cuando ordenó las cuentas públicas y logró multiplicar el presupuesto para obras. Y también tiene una amplia trayectoria de gestión política. Es un apasionado del hacer y trabajar para poner en marcha procesos que transforman la vida de las personas".



Grindetti se lo agradeció y dijo: "Vamos a trabajar juntos en este proceso de cambios que inició Mauricio hace 16 años". Se sabe: Grindetti es amigo personal del expresidente Mauricio Macri. Además, es titular del Club Independiente.



Jorge Macri también anunció la llegada como segundo de Grindetti de Sánchez Zinny, de quien dijo: “Es un honor para mí también contar con el apoyo y la experiencia de gestión de Gabriel, que fue director de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa porteña y posee una gran trayectoria en el ámbito público. Una persona a la que conozco hace muchos años y desde los inicios del PRO”. Sánchez Zinny también fue director general de Escuelas durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Durante su gestión, explotó la escuela donde murieron los no docentes Sandra Calamano y Rubén Rodríguez.



Los que vienen

Esos dos fueron los nombres confirmados. Sin embargo, ya circulan una buena cantidad de nombres para completar el gabinete. Aquí, los principales:



* Para Educación, en reemplazo de Soledad Acuña, la de las frases célebres, todo indica que vendría Mercedes Miguel, que ya trabajó en el área en las gestiones de Esteban Bullrich y Alejandro Finocchiaro. En ambos casos, mostró que tiene una relación difícil con los gremios docentes, lo que augura un futuro cargado de conflictos.

* En Seguridad -un área central en los tiempos que vienen- llegará el halcón Waldo Wolff, segundado por Diego Kravetz, intendente interino de Lanús que perdió las elecciones. Es una fórmula halcón-halcón para los tiempos que vienen, de mucha protesta y manifestaciones.

* Se mencionan una serie de funcionarios todos de extrema confianza de Jorge Macri para las áreas clave: para Justicia y Gobierno, Gabino Tapia. Para Desarrollo Social, César “Tuta” Torres. Para la secretaría general, Guillermo Romero. A Espacio Público, Ignacio Baistrocchi. Todos vienen trabajando estrechamente con el jefe de Gobierno electo ya sea en la etapa como intendente de Vicente López o en la que fue ministro de Gobierno porteño. También piensa darle un lugar en su gabinete al ex funcionario Ezequiel Sabor.



* En Desarrollo Económico, asumirá el marido de Pampita Roberto García Moritán, quien se bajó a último momento de su candidatura a jefe de Gobierno y le dio a Jorge Macri los votos necesarios para ganar una interna ajustada con Lousteau.



Con su salida de la banca, asumirá Yamil Santoro en una Legislatura en la que Jorge Macri necesitará toda la ayuda posible si finalmente se rompe el bloque de Juntos por el Cambio y los radicales hacen rancho aparte.



Allí todavía está por verse quién será el estratégico vicepresidente primero de la Legislatura, lugar que ahora ocupa Emmanuel Ferrario. Como reemplazante suena el dirigente de Diego Santilli Matías López, de buena relación con todos los bloques. Otro que suena es Eugenia Casielles. No obstante, el legislador de La Libertad Avanza debería conseguir el apoyo de la Coalición Cívica y de Unión por la Patria, por lo que López tiene en este momento más chances.



Por ahora, Jorge Macri no piensa integrar su bloque con La Libertad Avanza, porque eso detonaría su marco de alianzas actuales, especialmente con los lilitos, los socialistas y los radicales. No obstante, no está garantizado que todos sigan juntos sin la explosión nacional e Juntos por el Cambio alcanza la Legislatura porteña.