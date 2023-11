El Primavera Sound Buenos Aires vuelve este sábado y domingo con una programación que promete exorcizar la intensidad de este año para los argentinos. A diferencia de su debut porteño, cuya ostentación rozó el bochorno, el festival aprendió de sus errores seminales y apostó esta vez por la calidad. Así que lo primero que hizo fue mudar su locación. Después de que quedara definitivamente comprobado que Costanera Sur es un lugar insano para organizar recitales, sobre todo cuando llueve, el evento se hará en esta ocasión en Parque Sarmiento (Av. Dr. Ricardo Balbín 4750). Una vez que se abran sus puertas, a partir de las 14, funcionarán cuatro escenarios. Stage Heineken y Stage Primavera albergarán a las figuras principales, mientras que Stage Normal y Stage Nobody is Normal será la residencia de las músicas alternativas y los artistas noveles.

Si en 2022 se llevaron a cabo varias actividades previas al tándem de fechas centrales, metodología basada en el modelo que se desarrolla en Barcelona (sede del festival), esta segunda edición puso el foco en las dos jornadas de recitales. A las que se sumarán tres sideshows (llamados Primavera en la Ciudad). El lunes 27, Róisín Murphy explayará su actuación del sábado (en el Stage Barcelona, a las 21) en C Complejo Art Media. Se trata de uno de los nombres más atractivos de la grilla, amén de su primer desembarco local. La veterana cantante y compositora es uno de los bastiones del pop electrónico británico desde los noventa, cuando fue frontwoman del grupo Moloko. Y en cada disco de su carrera solista supo reinventarse, de lo que puede dar fe el reciente: Hit Parade (2022). También es dueña de una performance próxima a una experiencia. O más bien a una fiesta.

Otro de los artistas más esperados entre el público argentino, especialmente por los cultores del indie y del math rock, es Black Midi. Luego de varios amagues, el cuarteto londinense finamente se estrenará en esta urbe. Y lo hará con dos presentaciones. El lunes tendrá su sideshow en La Trastienda, precedida por su intervención del sábado en el Stage Heineken, a las 17:20. Cierra estos Primavera en la Ciudad uno de los referentes del rock ensoñador y de guitarras constructoras de colchones sonoros, Slowdive. El martes estará en C Complejo Art Media, en tanto que el sábado en Parque Sarmiento se subirá al Stage Barcelona, a las 19:15. Será su segunda visita a Buenos Aires, al igual que la de Off! Así como el repelente del que tomó su nombre, el supergrupo de hardcore y punk es un estupendo antídoto contra anarcocapitalistas de ultra derecha.

Los liderados por Keith Morris, cantante fundador de Black Flag (paradojas de la vida, su ex banda actuó en octubre en la capital argentina), serán parte de la programación del domingo en el Primavera Sound Buenos Aires, en el Stage Barcelona, a las 16:40. Sin embargo, el día anterior el resto de los shows internacionales correrán por cuenta del grupo irlandés de post punk y noise Just Mustard (Stage Barcelona, 16:25), y por el headliner de la fecha: The Cure, en el Stage Heineken, a las 22. A exactamente 10 años de su último paso por esta parte del mundo, donde tocó más de tres horas en cancha de River, el pionero del rock gótico, el dark y demás especies vampirescas del post punk vuelve con un programa no muy diferente. Para delicia de sus fans, y a manera de cátedra para una progenie que recién los descubre, se dedicarán a repasar sus clásicos.

Robert Smith, Simon Gallup y ese rejunte de músicos de varias etapas se presentarán durante dos horas y media, segmentadas en tres partes. A pesar de que no sacan material nuevo de estudio desde 2008, tras lanzar 4:13 Dream, el cantante, guitarrista y único miembro original de la banda fue noticia a comienzos de este año por quejarse por las tarifas del servicio de la ticketera Ticketmaster. “El artista no tiene el poder de controlar esto”, dijo. “Estoy tan disgustado como ustedes”. En contraste con las anteriores visitas al país de The Cure, ésta es una de las más significativas. Y es que se produce en el nuevo auge que experimenta el post punk no sólo en el Reino Unido, sino también en la Argentina. Justamente por ese tino de estar atento a la novedad y a la tendencia, lo que suele reflejarse en su grilla, es que el Primavera Sound se tornó en el mejor festival de música del mundo.

Al menos en la primera fecha de esta segunda edición local del evento, la artística puede dar testimonio de ello. Amén de la inclusión de Pacífica y Las Tussi (ambas bandas estarán en el Stage Nobody is Normal), participes de la asonada post punk centennial que cada vez más le gana terreno a la música urbana, el sábado estará el mayor referente de ese sonido en la historia del rock argentino: Richard Coleman (Stage Barcelona, 17:35 hs). Hasta El Mató a un Policía Motorizado tendrá una vitrina idónea para mostrar su evolución hacia el género, de la mano de su nuevo álbum, Súper terror (2023), una vez que estén en el Stage Heineken, a las 19:40. Mientras que Dillom, en el Stage Primavera, a las 20:50, podrá evidenciar esa línea fina que separa al trap del punk. Aunque ese día Conociendo Rusia abrirá el juego al pop, Mi Amigo Invencible lo hará hacia el indie, y Akim 88 representará al drill. Por ejemplo.

La única baja del sábado fue Muna, que será reemplazado por Massacre. El domingo, hasta ahora, se mantiene intacto y se muestra un tanto más plural en estilos. Lo mismo que en el intercambio generacional. Pese a que Neil Tennant y Chris Lowe rondan los 70 años de edad, comandan uno de los proyectos musicales más contemporáneos, vanguardistas y militantes de la cultura pop en las últimas cuatro décadas: Pet Shop Boys. Y para muestra está la puesta en escena de su gira Dreamworld, con la que repasan sus grandes éxitos. Esa imaginería retrofuturista se podrá apreciar en el Stage Primavera, a las 21:15. De la misma forma que la dupla inglesa y The Cure, tuvieron que pasar 10 años para ver de vuelta a Blur: cabeza de cartel de la segunda fecha del festival. Si en aquella ocasión vinieron con los bocetos de The Magic Whip (2015), ahora regresan con un discazo.

Blur.

Lanzado el 21 de julio, The Ballad of Darren encuentra al cuarteto en un gran momento creativo y colectivo. Lo que se puede apreciar no sólo en esas 10 canciones, sino en los videos que suben a sus redes sociales desde que arrancó el tour. Eso mismo es lo que se espera ver en su actuación en el Stage Heineken, a las 23 (el show dura hora y media). Aunque sin duda el público argentino establecerá la diferencia. Cuando se anunció la programación de este Primavera Sound Buenos Aires, el nombre que sorprendió gratamente fue Beck. También transcurrió una década de su última vuelta por esta ciudad, pero su show en el accidentado Planeta Terra Festival fue tan bueno que sirvió de nafta para esperarlo. El músico se reencuentra con la Argentina (Stage Heineken, 21:05 hs) en el medio de la celebración de los 30 años del álbum con el comenzó a escribir su leyenda: Golden Feelings.

La chapa de revelación de esta versión del festival parece que le cuelga al dúo franco estadounidense Domi & JD Beck. No superan los 20 años, y la groovean con tanta onda que llamaron la atención de Thundercat y Anderson Paak. Estarán en el Stage Heineken, a las 17:55, el mismo escenario que abrirá la sensación del under nacional en 2023: Winona Riders. Pero el argentino más esperado será Milo J. El rapero se subirá al Stage Barcelona a las 19:55, al toque de que termine la canadiense Carly Jae Repsen en el Stage Primavera. La fluidez de género (de identidad sexual y musical) recaerá en Dorian Electra (Stage Barcelona, 21:35). Mientras que la cuota electrónica la pondrán en el cierre el DJ J Catriel, y sus colegas Anita B Queen y The Blessed Madonna. Y es que este Primavera Sound Buenos Aires hay que despedirlo tal como se presenta: todo un bacanal de artistas y estilos.