Los primeros movimientos de Javier Milei como presidente electo encendieron las alarmas de la dirigencia sindical. “Muchas de las cosas que dice lo único a lo que pueden llevar es a un estallido social”, alertó el secretario gremial de la CGT y adjunto de SMATA, Mario “Paco” Manrique, quien advirtió que “los tiempos y las formas” de las respuestas de la central obrera “las va a marcar el propio Milei” con sus medidas. “Esto es Milei al gobierno, Macri al poder”, resumió el titular de los Canillitas, Omar Plaini, y aseguró que desde la CGT no están “dispuestos a ceder” en materia de derechos adquiridos. Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes, consideró que las palabras del presidente electo sobre privatizar Aerolíneas Argentinas “fueron interpretadas por el gremio y el personal como una amenaza”, aunque sugirió “mantener la calma y debatir, porque aún se ignora quiénes serán sus futuras autoridades”. Andrés Rodríguez, de UPCN, se comprometió por su parte a “garantizar la gobernabilidad”, consideró que “por ahora no hay ningún dato que amenace el empleo público” y aconsejó “no prejuzgar”. La UOCRA, en tanto, manifestó “preocupación y alerta” por la “incertidumbre” que provocan las palabras de Milei, advirtió que frenar la obra pública pondría en riesgo a 220.000 trabajadores y pidió “responsabilidad y diálogo” al futuro gobierno y a las empresas, que ya comenzaron a enviar telegramas de despidos.

“Se van a tomar las medidas que se tengan que tomar de acuerdo a la profundidad de las medidas que adopte el nuevo gobierno”, analizó “Paco” Manrique. Tras advertir sobre el “estallido social” que provocaría el gobierno entrante, señaló que “la CGT va a estar en la vereda de enfrente de esas medidas” y cuestionó la intención de volver a las privatizaciones: “Si repetimos los mismos errores nos vamos a equivocar como sociedad. Es totalmente irracional lo que está planteando”, dijo el secretario gremial de la CGT. “El día que los votantes de Milei se vean afectados por sus medidas lo van a rechazar”, agregó e ironizó sobre la cooptación de la estructura libertaria por parte del macrismo: “Votaron el cambio y se les metió la casta por la ventana”.

"Habrá conflictividad"

“No estamos dispuestos a ceder ni a dar un paso atrás frente a esto que se avecina, frente a quienes quieren romper con todo y con el Estado”, señaló Plaini, quien llamó a “defender los derechos que se lograron”, en particular los protegidos por el artículo 14 y 14 bis de la Constitución. “Se veía venir que esto podía pasar, no nos olvidemos que el FMI cuando nos hace el préstamo es por dos razones: una económica y otra política, que era instalar un gobierno de derecha en la región”, señaló el dirigente de la CGT. Si Milei avanza en línea con sus declaraciones “evidentemente habrá conflictividad, porque las medidas son nocivas” y “está claro que nosotros no daremos ni un paso atrás”.

Aerolíneas Argentinas

Brey, por su parte, defendió a la línea de bandera y destacó "su función social”. “Se afirman muchas cosas y algunas no son posibles. Un ejemplo es que se le otorgue por decreto el manejo de Aerolíneas a los trabajadores, lo que es impracticable”, opinó, porque en tal caso “se modificaría de forma total su función en manos de empleados y sin subsidio”. Las declaraciones de Milei “fueron interpretadas por el gremio y el personal como una amenaza, pero hay que mantener la calma y debatir, porque aún se ignora quiénes serán sus futuras autoridades”, concluyó.

Estatales

“En la medida en la que el nuevo gobierno quiera dialogar en buenos términos para la búsqueda de consensos, bienvenido sea; pero si piensan quitar derechos, ahí adoptaremos otra actitud”, sostuvo por su parte el titular de UPCN, Andrés Rodríguez. Aclaró que desde la central son “respetuosos del resultado democrático y de garantizar la gobernabilidad, como corresponde”.

En ese sentido, el secretario adjunto de la CGT minimizó el eventual impacto de las medidas de Milei, quien ya puso en duda el pago del aguinaldo, al expresar que “por ahora no hay ningún dato que amenace el empleo público”. “Una cosa es la remodelación de organigramas de ministerios, en lo que es la estructura política del gobierno, y otra es amenazar la estabilidad del empleo en esos lugares”, diferenció. “Hasta que no haya un hecho concreto, no se puede prejuzgar. Veremos cómo evolucionan las medidas del Gobierno", concluyó.



Obra Pública

En el gremio de la construcción ya se ven venir la ola de despidos. La comisión directiva de la UOCRA expresó su “preocupación respecto de la incertidumbre provocada por las manifestaciones” de Milei en materia de obras públicas, que “de concretarse pondrían en riesgo la continuidad laboral de 220.000 trabajadores constructores”.



La central que conduce Gerardo Martínez recordó que el actual gobierno garantiza la ejecución de partidas hasta diciembre, por lo cual “no existen argumentos válidos que justifiquen la implementación de despidos, que en nada contribuyen a la paz social”.