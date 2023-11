"Marchamos por ni un derecho menos, ni un ajuste más", proclamaron ayer por la tarde en el centro salteño mujeres y disidencias en sus paños y banderas. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, organizaciones de mujeres y disidencias, acompañadas por movimientos sociales, caminaron desde la plaza principal de Salta para completar un circuito que tuvo dos paradas fundamentales: frente al Parlamento salteño y en la Central de la Policía de la provincia. La marcha finalizó alrededor de las 20.30 en una plaza 9 de Julio a oscuras.

La provincia de Salta continúa ubicada entre las primeras con más femicidios o femicidios vinculados. El Poder Judicial de la provincia tiene abiertas 25 causas en las que se investigan hechos de violencia, aunque en ese número se encierran muertes que ya fueron caratuladas como femicidios y otras que en las todavía no se llegó a esa conclusión y se sigue investigando.

En un 25N marcado por el contexto nacional del balotaje presidencial que consagró al ultraderechista Javier Milei en la presidencia de la Nación, los reclamos se agolparon. "Basta de violencia hacia mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, e infancias", gritaron en la manifestación. "Basta de abuso sexual en las infancias". "Sin Educación Sexual Integral, hay violencia; con armas libres, hay femicidios".

A la lista de rechazos se sumó el "registro de obstructores de lazos familiares" y al que propone la creación de "consejerías pro vida que quieren implementar para que las mujeres no ejerzan sus derechos a la interrupción voluntaria del embarazo". Ambas iniciativas que este año se presentaron en la Legistura de Salta.

En la marcha se reclamó "justicia por todas nuestras caídas, y por eso gritamos ni una menos vivas nos queremos". El Registro Provincial de Femicidios, de la Oficina de Género del Poder Judicial de Salta, lleva una lista de 25 causas en las que se investigan hechos violentos contra mujeres o sus hijes.

(Imagen Analía Brizuela).

En la parada frente a la Central de Policía, les manifestantes recordaron que "Patricia Bullrich (que se menciona como futura ministra de Seguridad) fue responsable del asesinato de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel". En la provincia, reclamaron la derogación del artículo 114 del Código Contravencional de la provincia, "que le da poder a la Policía para detener a las compañeras trans por el solo hecho de andar por la calle".

Amenazas libertarias

"Hemos recibido amenazas y decidimos reforzar la seguridad", denunció a este medio María Pía Ceballos, referenta de Mujeres Trans Argentina y de la Multisectorial de Mujeres. "Queremos saber qué pasa con estos mal entonados mileistas que nos agreden". "En Salta vivimos situaciones de mucha violencia desde los grupos de Javier Milei", aseguró. Lo describió como un odio al otre: "En las redes sociales me escriben amenazas e insultos, con mucha violencia". Para la referenta de las mujeres trans, la actitud de La Libertad Avanza lleva a "patologizarnos y poner en duda nuestra realidad de la violencia. Son negacionistas, y además no reconocen los femicidios".

En su lectura social sobre las variables que llevaron a les argentines a optar el pasado 19 de noviembre por un candidato de la ultraderecha, opinó que la situación merece "un análisis más profundo. Hay mujeres y disidencias que votaron a esa fuerza sin conocer sus propuestas; pero además, sin comprender el retroceso que significa". Sumó a la complejidad del momento las condiciones económicas reinantes desde hace meses. "La necesidad económica fue otro factor importante", aseguró. "Nos queda repensar, porque si bien hemos militado un montón contra esa fuerza fascista que hoy representa Javier Milei, queda claro que vienen por nuestros derechos y por la democracia".

En el balotaje, 6 de cada 10 personas optaron por el candidato de LLA. "Entiendo que así como hay mujeres que integran espacios de derecha, tambien las hay del espacio LGBT", opinó Ceballos. Su posicionamiento fue más allá. "Nuestra agenda política se construye en la calle, mostrando la realidad de la muerte por femicidios y los transfemicidios. No creo que la reflexión avance ahora por saber quienes votaron a quién, sino por cómo nos organizamos para abrazar a esas mujeres y disidencias que votaron ese espacio". "Tenemos que acuerparnos para defender nuestros derechos", repitió, sin descartar el "miedo y temor" que produce la incertidumbre del futuro inmediato. Por otro lado, criticó la falta de mujeres feministas en las listas de Unión por la Patria. "La esperanza es con nosotras y nosotres", acotó.

Para María Morales Miy, representante en Salta de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, se está atravesando "un momento de reflexión para pensar cómo vamos a construir lo que viene. Serán años muy duros", advirtió. "La inminencia de un gobierno con Mauricio Macri", por la alianza de LLA con el PRO, "muestra que los cambios van a ser más lentos y van a tardar en llegar a las clases populares", una estrategia que a su entender dará tiempo a la nueva alianza en el poder para el ajuste prometido.

Morales Miy fue crítica con el gobierno actual: "Perdimos otra vez la oportunidad de gobernar para mejorar las condiciones de vida las clases populares", dijo y acotó que la pandemia colaboró en el proceso de conformación de una nueva ultraderecha en Argentina. También consideró que la crisis económica influyó en el apoyo a Milei. "Hubo un porcentaje muy grande de monotributistas y gente que la pelea en el día a día. Pienso que las políticas de Estado no llegaron a ellos y ellas. A esa gente no se le habla", analizó sobre les trabajadores precarizados que votaron a LLA, y entendió que "quienes sostenemos el progresismo y al peronismo, tenemos que hacer una reflexión".

(Imagen Analía Brizuela).

Irene Cari, referenta del Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades, recordó que se encuentran movilizadas desde la misma noche del domingo 19, cuando se conocieron los resultados del balotaje. "A nosotros no nos representa el señor Javier Milei. No es el presidente de los argentinos porque no reconoce la Constitución Nacional y sus reformas, tampoco a Abuelas de Plaza de Mayo, a los movimientos sociales, y mucho menos a los movimientos feministas y de disidencias", dijo. "Los votaron quienes piensan que va a ser un castigo para nosotres, cuando siempre nos ha castigado el sistema", recordó. "Esta vez nos va a dejar sin el derecho de caminar por las calles, a trabajar, a estudiar, a sentirnos que tenemos un país con una representacion federal. Por la inconciencia de una sociedad que ha votado a Javier Milei vamos a tener que trabajar el triple para defender nuestros derechos", cerró la referenta, que es del Pueblo Kolla.

Sobre el voto a LLA de parte de los pueblos originarios, opinó que se debió a la persistente "precariedad de las políticas de la provincia de Salta, a pesar del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", que ordenó al Estado argentino entregar el título único sobre 400 mil hectáreas a favor de las comunidades que integran la organización Lakha Honhat, en el departamento Rivadavia. Sobre el Tercer Malón de la Paz que desde agosto pasado resiste por la defensa de sus territorios contra el agua y la megaminería del litio, opinó que "los y las hermanas han puesto la bronca, la rabia y la impotencia de no haber sido escuchados", al momento de emitir su voto. "Ahora estamos en este laberinto que parece no tener salida".



Imagen Analía Brizuela

Gabriela Cerrano, dirigenta del Plenario de Trabajadoras y del Polo Obrero, consideró que el rol de las izquierdas en los próximos cuatro años será de lucha para resistir y derrotar al ajuste. "No creemos que el país se derechizó, sino que la gente está harta" de una situación económica sin solución. "Esta situación también es producto de quienes nos han gobernando hasta ahora", continuó. "Hay trabajadores monotributistas, hasta pagados por día, que tienen la sensacion que no estar perdiendo ningun derecho. Por eso lo votaron a Javier Milei", aseguró. "Sin embargo, Milei va a un choque muy fuerte contra el pueblo. Ya adelantaron que hay que sufrir. Al ajuste no lo va a pagar la política".

La dirigenta recordó que el Polo Obrero "impulsará que ante cualquier agravio desarrollemos un frente de lucha común", sin descartar en medio del proceso los balances necesarios. "Hay que decir que el Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidad de Nación no sirvió porque igual a las mujeres nos siguen matando", dijo, y abogó por pelear por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, pero al mismo tiempo por derechos sociales básicos para el bienestar de todes. "Reivindicamos la lucha pero hay que pensar qué tipo de Estado queremos", sostuvo, "porque en Argentina nunca gobernaron los trabajadores. Nunca hubo un gobierno con un programa que integre todos los intereses sociales. No nos hace falta alguien que gobierne con una pala", en alusión al electo representante al Parlasur, Alfredo Olmedo.

Los movimientos sociales se concentraron en el Parque San Martín, a pocas cuadras del centro histórico de la ciudad. Se manifestaron en contra del ajuste anunciado por la ultraderecha. Reclamaron además el cese de la violencia contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza y que la empresa israelí Mekorot abandone Argentina. Insistieron en el recuerdo de Tehuel de la Torre, desaparecido el 11 de marzo de 2021, y repudiaron el encarcelamiento de la referenta del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala.

Según un informe del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, hasta el 15 de noviembre de este año se registraron 282 femicidios. En ese total se incluye 28 femicidios vinculados, 4 personas trans asesinadas, 7 suicidios feminicidas y 24 casos de muertes violentas de mujeres en contexto de narcotráfico y crimen organizado.



Además de exhibir un aumento de los femicidios, el Observatorio ofrece otros datos preocupantes: el 60 por ciento de las víctimas fueron asesinadas en su domicilio o en su trabajo y en el 71 por ciento de los casos había una relación entre la víctima y el victimario. Además, fueron registrades 163 niñas y niños que quedaron sin sus madres porque fueron víctimas de femicidio.