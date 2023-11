En el marco de la celebración por los 40 años de democracia, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Atlántida Argentina entregará al músico Gustavo Santaolalla el máximo reconocimiento de la institución –el título de Doctor Honoris Causa– para honrar su trabajo y una historia de resistencia desde la música durante el oscuro período de la dictadura cívico-militar. El evento tendrá lugar este lunes a las 17 en el Espacio CABA de la Atlántida (San José 343).

Según las declaraciones de la directora del Instituto, Ana María Careaga, la casa de estudios destaca no sólo aquellos méritos artísticos que lo llevaron a protagonizar la escena musical a nivel internacional como compositor, intérprete, director y productor, sino que además reconoce su gran compromiso con la lucha por los derechos humanos. La Universidad Atlántida Argentina es una universidad privada inaugurada en 1995 en la localidad de Mar de Ajó y hoy tiene sedes en Dolores y Mar del Plata. La institución reconocerá el compromiso del músico fundador de la banda Arco Iris.

Desde Los Angeles, Santaolalla siguió vinculado con la Argentina. Sus viajes al país le permitieron por ejemplo producir el álbum de León Gieco Pensar en Nada (1980); en 1982 lanzó su primer disco solista: Santaolalla. En los 90 lanzó nuevas producciones como solista y produjo a artistas latinoamericanos como Fobia, Molotov, Café Tacvba, Julieta Venegas o Juanes. Al final de la década comenzó su carrera como compositor de bandas sonoras en películas como Amores Perros, 21 Gramos o Diarios de Motocicleta. En 2001 fundó la banda de tango electrónico Bajofondo y en 2006 obtuvo su primer Oscar por la música de Brokeback Mountain; al año siguiente obtuvo el segundo por la de Babel. Recientemente también compuso la banda sonora de la exitosa serie de HBO, The last of us, protaongizada por Pedro Pascal junto a Bella Ramsey. En agosto lanzó una colaboración junto a Ricardo Mollo y León Gieco titulada "Tu razón de ser".