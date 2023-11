El ex representante de modelos Ricardo Piñeiro sufrió un ACV y tuvo que ser trasladado al Hospital Fernández, donde se encuentra con terapia intensiva y tiene pronóstico reservado.

El referente de la moda se descompensó en su departamento, en el barrio porteño de Recoleta. Un amigo llamó al 911, luego de que Piñeiro no contestara las llamadas en su puerta. Fue entonces que los policías lo encontraron con pocos signos vitales.

Los médicos del Hospital Fernández constataron que el hombre, de 68 años, sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico, lo que le provocó insuficiencia respiratoria y renal, e hipotensión arterial.

A principios de 2023, el ex representante de modelos brindó una entrevista, donde habló sobre varios momentos difíciles de su vida, como la depresión que atravesó tras sufrir una estafa y eso lo llevó a cerrar su empresa.

También, se pronunció sobre el giro en su vida cuando reconoció su problema con el alcohol y empezó un tratamiento para recuperarse. “En un momento tuve una gran depresión por muchos problemas y tuve que cerrar la empresa. No me sentía bien y empecé a tomar un poco de más. Entonces, recurrí a Alcohólicos Anónimos que me salvó la vida. Vine todos los días durante un tiempo muy largo y hace 5 años no tomo alcohol”, contó.

