“Queremos que Mar del Plata no sea sólo usada como locación para películas y publicidades. Nuestro objetivo es fomentar el audiovisual en todo sentido: que se vea, que se haga, que se distribuya y que se aprenda a hacer”. Quien habla es Micaela Ibarguren, una de las creadoras de “Cine Local”. Este es un proyecto colectivo y autogestivo fundado por estudiantes de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP) que busca hacer de la ciudad bonaerense un polo audiovisual donde sus estudiantes puedan soñar con desarrollarse profesionalmente. A dos años de su creación, realizaron trece ciclos de proyecciones dedicadas a visibilizar las producciones locales, establecieron convenios con festivales bonaerenses, coordinaron distintos espacios de formación y comenzaron a involucrarse en las discusiones locales sobre las políticas públicas. Su aniversario tuvo lugar en el Teatro Auditorium, a sala llena.



Una salida de y para los estudiantes

Ante la pregunta de qué es Cine Local, Ibarguren responde con humor: “todavía no tenemos una palabra, siempre que lo queremos explicar es raro”. Más allá de encontrar una fórmula que les permita salir airosos de esta dificultad, la realidad es que su proyecto surgió para dar respuesta a todo un abanico de problemáticas que los estudiantes y egresados de la joven Tecnicatura Universitaria en Comunicación Audiovisual, creada en 2017, encontraban en Mar del Plata.

“Era 2020 y yo estaba cursando una materia de la Tecnicatura que tenía un trabajo que pedía hacer un relevamiento de cómo estaba la ciudad a nivel audiovisual. La cursé, entregué el trabajo y ahí me encontré con que todos poníamos lo mismo: está todo muy sectorizado, no hay unión y tampoco comunicación”, cuenta Ibarguren sobre el origen de Cine Local. Un año después, todavía como estudiante, comenzó a dar clases en la misma materia que la enfrentó a este panorama, pero esta vez frente a la obligación de pedirle a los estudiantes de la nueva camada que hicieran su propio relevamiento: “Yo ya veía venir que me iba a encontrar con respuestas similares porque las cosas no habían cambiado. Así que me contacté con los pibes, de esa camada y de la mía, y les propuse hacer algo para cambiar la situación, para que no se repitan todos los años las mismas respuestas”.

El proyecto prendió. Con solo tres años de historia, la Tecnicatura ya era la segunda carrera más elegida de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño. Todos los años recibía trescientos nuevos inscriptos que se encontraban rápidamente ante una ciudad que les ofrecía una escena audiovisual desarticulada, con pocos espacios autogestivos para visibilizar las producciones locales y un panorama laboral aún más complejo.

Así, comenzaron a reunirse virtualmente y, a finales del 2021, realizaron la primera edición de Cine Local en el Centro Cultural La Casa de Enfrente. A esta experiencia le siguieron diez ediciones y dos aniversarios cada vez más grandes. Todos estos eventos fueron gestionados por los estudiantes de la Tecnicatura Audiovisual que se distribuyeron los roles de gestión cultural como si se tratara de un rodaje.

Además, los realizadores de Cine Local convocaron a docentes y profesionales del ámbito audiovisual para que impartieran talleres y charlas con el objetivo de complementar la formación de los realizadores marplatenses. “Hay cosas que la facu, a la que le agradecemos todo, le faltan porque es una tecnicatura. Cosas muy necesarias en el mundo audiovisual como saber armar una carpeta para presentar un proyecto. Entonces, nuestra idea fue generar espacios que aporten esto”, afirma la impulsora de este proyecto.

Cine Local estableció, también, un convenio con el festival del municipio bonaerense de Maipú “1 minuto de cine”, que les permitió intercambiar materiales y entablar un una red de vínculos que comenzó a exceder los límites de la ciudad costera.

Un espacio de encuentro

En solo dos años los estudiantes de la Tecnicatura de la UNMdP, pero también de las nuevas carreras que surgieron en la ciudad, encontraron en Cine Local un espacio de encuentro para dar a conocer sus trabajos, compartir problemáticas y formarse. “Desde nuestro origen teníamos como un manifiesto: que sea seguro, que nadie quede excluido, que te sientas bienvenido, que sea para todo el mundo y que todos puedan opinar”, dice Ibarguren sobre este evento.

Cine Local se desarrolló, así, como una marca identitaria con un estilo propio. Un espacio que, si bien puede ser difícil de definir, llena la ciudad con su nombre en forma de stickers, afiches y proyecciones. Tal es así, que en su reciente aniversario llenaron la sala Payró del Teatro Auditorium con un público heterogéneo que se mostró ansioso de ver las nuevas producciones locales.

En la última edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Cine Local participó del evento en la charla "La importancia de las políticas locales en la producción audiovisual", que los acercó a experiencias de gestión de todo el país. Esta fue una vivencia, que según expresa Ibarguren, les señaló un rumbo a seguir: “estamos pensando en abrir un poco más la puerta y hacer más conexiones con la provincia y con la Argentina. Federalizar Cine Local y participar aún más de las discusiones que se están teniendo a nivel local y nacional”.

Sobre el contexto al que se enfrentan, se muestran esperanzados a pesar de todo. “El panorama nacional nos pegó. Todo lo que propone Milei nos afecta, desde el INCAA hasta la universidad pública. Pero nos reunimos y juntamos fuerzas. Confiamos que el trabajo que hicimos va a dar sus frutos, que vamos a poder plantar una semilla en este contexto y cosechar en el futuro. Entonces, este espacio también va a servir para acompañarnos”, concluye Ibarguren sobre este espacio que acompañará, cueste lo que cueste, al cine marplatense.