Alumnos de carreras relacionadas al ambiente a las ciencias biológicas pidieron a los Diputados de Catamarca que aprueben el proyecto que crea el Parque Nacional Sierras de Ambato. El proyecto, que fue presentado en marzo, se tratará hoy en el recinto.

En diálogo con Catamarca12, Agustín Andrada (23), estudiante de tercer año de la carrera de licenciatura en Ciencias Biológicas, contó: “Pedimos el parque porque entendemos la importancia que tiene para nuestra provincia, cuidar y preservar nuestro patrimonio y nuestros recursos naturales que se ven tan amenazados. Catamarca es de las únicas dos provincias que aún no cuenta con un Parque Nacional, y es un área que se encuentra bajo muchas amenazas, donde se encuentran recursos valiosos como fuentes de agua y especies en peligro. Básicamente, creo que es importante que todos los catamarqueños nos empeñemos en cuidar lo que es nuestro”.

Por su parte, Lourdes Mariel Quarín (21): estudiante de la licenciatura en Ciencias Ambientales, explicó que el motivo principal del pedido “es porque Catamarca es una de las 2 provincias que no posee un Parque Nacional, lo cual es indignante porque la provincia tiene una biodiversidad increíble que lamentablemente es poco conocida y valorada por los catamarqueños. En gestión ambiental, Catamarca lamentablemente está atrasada, por lo tanto, este proyecto representa un antes y después en la conservación, compromiso y gestión ambiental”

Además agregó: “Personalmente me parece indignante que el sector político no posea la conciencia necesaria para entender que se trata de un bien para la provincia, porque cuando se trata de cuidar el ambiente, se trascienden aspectos políticos, económicos y sociales. Se trata de una mejoría en la calidad de vida de los catamarqueños, estamos afrontando a nivel país y mundial una crisis ambiental terrible y proyectos como este no merece que se siga pateando”.

Marcos Gramaglia (21) de la Licenciatura en Ciencias Ambientales señaló. “Desde hace mucho que entiendo la belleza e importancia de tener sectores de protección de este estilo, sueño y peleo por que algún día se concrete en nuestra provincia. Ambato tiene mucho valor biológico, cultural y social, que debe ser protegido para desarrollarse correctamente, ayudando a que se mantenga el equilibrio entre el medio ambiente y la sociedad que vive en el (las comunidades locales). Tener un parque nacional provee protección a ciertas zonas, capacitación para resolver conflictos de fauna en otras, respuesta eficiente ante desastres como incendios y el desarrollo de un turismo ecológico real”.

Sierras de Ambato

Este proyecto se viene desarrollando desde mediados del 2022 en distintos relevamientos de campo, realizando entrevistas a referentes institucionales y pobladores locales, reuniones con autoridades municipales y comunales, talleres de socialización del proyecto con los vecinos del área de influencia, y campañas de educación ambiental.

Cada miércoles, la comunidad de diferentes sectores, como estudiantes de la Universidad, representantes de los puestos, el grupo de observadores de Aves de Catamarca (COA), participaron de las sesión expresando su interés en que se trate.

El próximo paso clave para la creación del Parque Nacional es el tratamiento y aprobación del proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la provincia. Si se aprueba, deberá pasar luego al Congreso de la Nación, para que los legisladores nacionales sancionen otra ley, que permita la creación del área protegida.

Las Sierras de Ambato dividen las regiones Centro y Oeste de la provincia. La conjunción de múltiples ecorregiones, ambientes y paisajes se asocian a un gran abanico de valores de conservación. El área protege cabeceras de cuencas como las de los ríos El Simbolar, Concepción-Pampichuela, Las Palmas, San Gerónimo, Trampasacha, Pomán, Mutquín, entre otros; fundamentales para la provisión de agua para consumo local y riego de una zona productiva semiárida como el Valle Central, y árida como el Bolsón de Pipanaco.

En esta zona se registró por primera vez la presencia de la taruca, una especie de ciervo en peligro de desaparecer, y protegida por ley nacional. Un equipo de técnicos de la Administración de Parques Nacionales y de Natura Argentina logró a principios de este año identificar a un ejemplar adulto junto a sus crías. Esto constituye otro ejemplo de por qué el área de las Sierras de Ambato debe tener la categoría más alta de protección.

El proyecto cuenta además con la adhesión de las intendencias de la zona, de varias organizaciones y de la comunidad.